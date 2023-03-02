dikGAZETE: на украинском фронте НАТО терпит поражение от России

Запад хотел поставить Россию на колени, но в итоге сам оказался в сложном положении, пишет dikGAZETE. ВСУ терпят поражение на фронте, в ЕС бушует инфляция. США и Европа показали свою немощность, чего никак не скажешь о России, отмечает автор статьи.

Эрхан Алтыпармак

Утром 24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной военной операции в Донбассе на востоке Украины.

Напомним, после переворота, проведенного на Украине поддерживаемыми Западом группировками в 2014 году, гражданское население, проживающее в Донбассе, в том числе дети, подвергалось бомбардировкам со стороны киевского режима.

Когда Украина отняла у жителей Крыма образование на родном языке и основные права, крымчане решили присоединиться к России.

Отныне полуостров входит в состав Российской Федерации.

В дальнейшем Запад продолжал натравливать киевский режим на Россию. Однако после неудач Украины Атлантика, желающая непосредственно присутствовать на Украине, стала предпринимать шаги по размещению сил НАТО в стране.

В частности, разведка НАТО и офицеры альянса, обучавшие украинскую армию, начали представлять угрозу для России. Обученные украинские военные, с одной стороны, продолжали нападать на гражданское население Донбасса, с другой — стали посягать на российские границы.

НАТО была уже прямо под носом у России.

Запад, бросивший России вызов игнорированием всех международных договоренностей, время от времени начал разыгрывать свой ядерный козырь. В частности, были проведены ядерные учения на Балтике.

Предложение России обеспечить стабильность в регионе с помощью гарантий безопасности на фоне этих событий было отвергнуто США, НАТО и Европой.

Европа хотела поставить Россию на колени.

Именно по этим причинам президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной военной операции на Украине.

В первые дни военных действий российская армия дошла до Киева.

Украинский фронт был подавлен.

Были приложены все усилия к тому, чтобы не навредить братскому украинскому народу.

Тем временем киевский режим, зная о "слабом месте" России, прикрывался украинскими мирными жителями.

Переломным моментом для российской армии стал уход из Киева и Херсона. На мой взгляд, это было стратегической ошибкой.

Обезумевшая Украина усилила оборону благодаря военной поддержке Дикого Запада.

И вот минул первый год военного конфликта на Украине.

Ситуацию в России я наблюдал на месте. Например, Москва.

Прежде всего со стороны российских полицейских, представляемых Западом в качестве "фигуры страха", я не видел ни одного шага или меры, которые повлияли бы на нормальную жизнь. В Москве я даже не видел полиции в общественных местах.

При этом в парках, торговых центрах, на детских площадках, Красной площади, в кинотеатрах и ресторанах продолжается нормальная жизнь.

Есть одна важная вещь, которую удалось сделать.

Кремль не дал российскому народу почувствовать тягости вооруженного конфликта. Это очень важное достижение. Я видел это и в Сочи летом прошлого года: россияне полностью доверились Кремлю и российской армии.

А как дела у западных стран, которые хотят поставить Россию на колени?

США и Европа, за которыми мы внимательно следим, устали от военного конфликта.

Энергетический кризис и инфляция могут даже вызвать общественное возмущение против правительств.

Во многих странах Европы правительства меняются, или люди хотят смены власти.

Так что первыми проигравшими в этом военном конфликте стали именно западные страны, которые попытались через Россию испытывать терпение своего народа.

А как США и Европа, вовлеченные в вооруженный конфликт на Украине, выглядят на фронте?

Америка не отказалась от цели поставить Россию на колени с помощью предоставления оружия и финансовой поддержки Украине. Однако налицо и ментальное истощение Соединенных Штатов. Мы можем понять это по реакции Джо Байдена в Варшаве в тот момент, когда Россия приостановила участие в Договоре о СНВ-III.

На это также указывают отчаянные заявления НАТО.

Североатлантический альянс продолжает проигрывать и на фронте на Украине.

Западные страны, сделавшие ставку на украинскую армию, с территориальными потерями украинских военных и нацистских батальонов потеряли еще больше уверенности в себе.

Теперь у Запада остался только один выход: как можно дольше затягивать военный конфликт, довести Россию до изнеможения.

Тем не менее, когда я смотрю на ситуацию в России, я не думаю, что это будет возможно в ближайшие годы.

Россия открыла новые экономические возможности и нивелировала действие экономических санкций западных стран. Российская армия оснащена вооружениями нового поколения.

Российские военные на украинских фронтах защищены современным отечественным оружием и поддерживают наступление. Моральный дух россиян на высоте.

Учитывая все это, становится очевидно, что спустя год после начала военного конфликта на Украине Россия показала миру силу, при этом западные страны явно продемонстрировали свою немощность.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)