Вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст новую угрозу для Европы

Жэньминь жибао: расширение НАТО на север сулит Европе новую угрозу со стороны России

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО усугубит серьезные внутренние противоречия в альянсе: чем больше участников, тем тяжелее решать любые вопросы. Да и Россия не оставит такие перемены без внимания, считает автор статьи в "Жэньминь жибао". А это добавит проблем Европе.

По недавним сообщениям СМИ, премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон заявил, что переговоры между Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой о присоединении к Организации Североатлантического договора возобновятся в марте.

В ходе начавшегося в мае 2022 года "расширения НАТО на север" появились многочисленные сложности, а политическим играм между сторонами нет конца. Эксперты отмечают, что Швеция и Финляндия, две нейтральные северные страны, встали на путь присоединения к НАТО, что является одним из важнейших геополитических изменений в Европе после обострения украинского кризиса. Однако "турецкая дилемма", возникшая при "расширении на север", отражает многочисленные противоречия между Турцией, Швецией и Финляндией, а также внутри НАТО, и создает скрытые опасности для будущего всего альянса.

Непрекращающиеся трудности

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен по очереди посетили Турцию. В дополнение к помощи пострадавшим от землетрясения и другим вопросам важной составляющей визитов была попытка уговорить Анкару "дать зеленый свет" вступлению Швеции и Финляндии в альянс.

Как передают зарубежные СМИ, после переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Столтенберг подчеркнул, что "Анкаре необходимо немедленно отказаться от препятствования присоединению Швеции и Финляндии к НАТО". Во время своей поездки в Турцию Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают две северные страны в скорейшем вступлении в альянс и считают, что они уже предприняли "конкретные шаги" для реализации меморандума, подписанного с Турцией.

Столкнувшись с давлением со стороны США и других членов НАТО, Турция все еще не сдалась. Чавушоглу отметил, что "в Швеции до сих пор поддерживаются незаконные виды деятельности, такие как финансирование терроризма, вербовка и пропаганда" и что Стокгольму необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы развеять сомнения турецкой стороны. К Хельсинки Чавушоглу отнесся относительно спокойно, добавив, что "заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО могут рассматриваться по отдельности".

Попытка "северного расширения" НАТО длится уже больше года, и Североатлантический альянс пережил многочисленные перипетии, а политическая игра между сторонами продолжается до сих пор.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, против чего выступила Турция. Согласно уставу, все 30 государств-членов альянса должны "единогласно одобрить" просьбу, прежде чем НАТО сможет принять новые страны. С этой целью три стороны провели несколько раундов переговоров, а в июне 2022 года подписали меморандум, подтверждающий, что Анкара согласится утвердить заявку Стокгольма и Хельсинки, если те не будут поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), курдские вооруженные силы народной самообороны (СНС) и движение Гюлена, а также снимут ограничения на экспорт оборонной техники в Турцию.

В январе 2023 года Финляндия отменила почти трехлетнее эмбарго на поставку вооружения Турции, что в определенной степени улучшило их двусторонние связи. В то же время отношения между Стокгольмом и Анкарой все больше ужесточаются. 21 января ультраправый активист с двойным гражданством Дании и Швеции публично сжег Коран возле посольства Турции в Швеции, оскорбив ислам и иммигрантов-мусульман. 27 января он снова сжег Коран перед мечетью в Копенгагене и посольством Турции в Дании. Анкара посчитала, что Стокгольм потворствует и покровительствует антитурецким активистам, а потому отложила трехсторонние переговоры на неопределенный срок.

В вопросе присоединения к НАТО Швеция и Финляндия привыкли "прижиматься друг к другу, чтобы согреться". Как сообщает агентство Deutsche Presse, премьер-министр Швеции Кристерссон недавно подчеркнул, что Финляндию нельзя допустить в НАТО раньше Швеции, иначе их "тесное военное сотрудничество сильно осложнится". Премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила аналогичную точку зрения на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что "одновременное присоединение двух стран отвечает интересам альянса".

В настоящее время среди государств-членов НАТО только Турция и Венгрия официально не одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Как сообщает Reuters, на повестке дня венгерского парламента изначально предполагалось провести голосование по "допуску" двух стран в начале марта, но, согласно последнему заявлению главы канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйяша, парламентариям может потребоваться больше времени для вынесения решения. Голосование может быть отложено до конца марта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что следует принять во внимание опасения Анкары, подчеркнув, что, "если требования Турции не будут удовлетворены, расширение НАТО может провалиться".

Переплетение противоречий

"В вопросе „северной экспансии“ НАТО существует как минимум две категории противоречий", — отметил Чжао Кэ, доцент Института международных стратегических исследований Центральной партийной школы КПК. Во-первых, между Турцией, Швецией и Финляндией есть "врожденные" разногласия по вопросу борьбы с террористическими организациями. Во-вторых, отношения между Турцией и США демонстрируют то взлеты, то падения. Кроме того, Анкара долгое время была пассивно настроена насчет вступления в ЕС, между ней и европейскими членами НАТО возникают различные конфликты. "В таких противоречивых условиях Турция, как член НАТО, надеется использовать Швецию и Финляндию в качестве „рычага давления“, чтобы получить право голоса в игре США и Европы".

Ранее Турция выступала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО на том основании, что эти две страны "показали свою неэффективность в борьбе с терроризмом". Анкара объявила РПК и СНС террористическими организациями, назвала движение Гюлена причиной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году и обвинила Стокгольм и Хельсинки в поддержке членов вышеупомянутых группировок. Хотя в целом в июне прошлого года три стороны достигли консенсуса в отношении меморандума, инцидент со сжиганием Корана вновь обострил их конфликт.

По вопросу продажи оружия у Турции продолжается разлад с США. Вопреки возражениям Америки и других членов НАТО Анкара закупила у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400. В ответ Вашингтон исключил ее из проекта по совместному производству истребителя F-35 и отказался продавать ей эту модель. Турция долгое время пыталась добиться у США покупки F-16, но слишком много американских голосов выступали против этого. Во время недавней поездки в Турцию Блинкен намекнул, что Вашингтон может одобрить продажу F-16 в ответ на ​​поддержку Анкарой "расширения НАТО на север". Однако Чавушоглу дал понять, что это "два независимых вопроса" и "некорректно и несправедливо" связывать их вместе.

Лю Цзокуй, заместитель директора и научный сотрудник Института исследований Европы при Китайской академии общественных наук, предложил свой анализ на этот счет. Он заявил, что Турция проводит прагматичную внешнюю политику, надеясь использовать свое право вето на "расширение НАТО" для защиты собственных интересов, чтобы заставить другие страны пойти на уступки. Анкара хочет воспользоваться возможностью и продемонстрировать дипломатический авторитет своего правительства в преддверии всеобщих выборов в этом году, чтобы завоевать поддержку избирателей. Этот шаг повлиял на отношения Турции с другими союзниками по НАТО и ухудшил взаимное стратегическое доверие внутри альянса. Конфликт на Украине продолжается, а НАТО пытается силой "воскресить" свое былое могущество. На таком фоне действия Турции — это совершенно не то, что хотят видеть США и другие государства Запада.

Недавно вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и другие лидеры НАТО призвали Турцию одобрить вступление Финляндии и Швеции в альянс и "перестать тянуть время".

"Предисловие" к конфликтам

Стокгольм и Хельсинки оптимистично настроены в связи с новостью о возобновлении переговоров между тремя сторонами. По сообщениям CNBC, министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что две северные страны твердо двигаются к цели "стать членами НАТО в этом году" и что "присоединение к Североатлантическому договору" является лишь вопросом времени. Президент Финляндии Саули Ниинистё ожидает, что кандидаты на вступление будут официально приняты до саммита НАТО в июле. При этом он добавил, что "право на одобрение заявок не в наших руках".

Чжао Кэ считает, что в вопросе о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО сопротивление Турции носит скорее тактический, чем стратегический характер. В настоящее время Анкара смягчила свою позицию и готова продолжить переговоры. Кроме того, Вашингтон оказал на нее сильное давление и намерен удовлетворить ее требования в вопросе продажи оружия. Если Турция получит еще и обещания сотрудничать в контртеррористических вопросах от Швеции с Финляндией, она "не будет больше жадничать".

Чжао Кэ указал, что с увеличением числа участников и масштабов НАТО будут усиливаться и разногласия между государствами-членами, а внутренние противоречия организации начнут сильнее углубляться. Центр, Север, Запад и Восток Европы сильно различаются с точки зрения политических концепций, концепций безопасности и социальных строев. Таким образом, хоть "северная экспансия" НАТО сейчас и является результатом компромисса между всеми сторонами, в долгосрочной перспективе она станет лишь "предисловием" ко множеству конфликтов и противоречий, что в будущем сильно повлияет на коллективные действия и организационную эффективность альянса.

"Долгосрочный тупик не в интересах Турции. Анкара понимает, что многие проблемы сложно решить за короткий промежуток времени. Если она будет упорствовать, то просто столкнется с еще большим давлением внутри НАТО. Альянс может даже задуматься об изменении принципа единогласного голосования, и тогда Турции будет трудно добиться уступок", — сказал Лю Цзокуй.

По его мнению, влияние и последствия "расширения НАТО на север" многогранны. Структура европейской безопасности может претерпеть дальнейшие изменения, и России станет труднее защитить свое "безопасное пространство". А это усугубит дилемму безопасности, стоящую перед ЕС.

Автор: Ли Цзябао (李嘉宝)