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ТАСС

Вучич заявил, что западные лидеры признались ему в своем участии в конфликте на Украине

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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ

БЕЛГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченночть в конфликт на Украине, отмечая при этом, что не могут говорить об этом публично.

"Они [западные лидеры] мне сказали: "У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет <...>", - отметил он во вторник в своем обращении к нации в эфире национального телевидения RTS.

После начала специальной военной операции России Вучич в обращении к нации заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Вучич неоднократно подчеркивал ранее, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию. 

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Россия
Сербия
Украина
Проекты
Военные учения
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