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ИноСМИ

Америка лишит мир триллионов долларов

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Мужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта
Мужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта.
Источник изображения: © AP Photo / Amr Nabil

Хуаньцю шибао: США назвали самой большой угрозой мировой экономике

Несмотря на угрозу рецессии, Запад продолжает разжигать конфликт на Украине, пишет "Хуаньцю шибао". Решающую роль в этом играют США. Их эгоизм толкает мировую экономику к расколу, а Европу — к потере лидерства. Лучше бы Америка занялась интересами собственного населения, считает редакция.

Пережила ли мировая экономика холодную зиму? На этот вопрос все надеются получить положительный ответ. Темпы восстановления экономики Китая повышаются, как и перспективы роста развивающихся стран в Азии и других регионах. Кроме того, несмотря на прогнозы различных институтов, в феврале произошло усиление деловой активности в Соединенных Штатах, странах еврозоны и Соединенном Королевстве. Следует отметить, что глобальная экономическая ситуация сейчас лучше, чем ожидалось несколько месяцев назад. Однако до сих пор неясно, сможет ли мировая экономика снизить риск рецессии и встать на дорогу восстановления. Другими словами, выбор пути по-прежнему зависит от каждого действующего лица.

В минувшие выходные тысячи протестующих вышли на улицы Берлина, Лондона, Парижа и других крупных городов Европы, требуя прекращения военных действий на Украине и призывая правительства прекратить отправлять оружие Киеву и провести мирные переговоры с Москвой, а не обострять кризис. Такая же сцена наблюдалась у мемориала Линкольна в Вашингтоне несколько дней назад. Протестующие требовали, чтобы США прекратили разжигание украинского конфликта, содействовали мирному диалогу между двумя сторонами, распустили НАТО и сократили оборонные расходы. По словам организаторов, это может стать крупнейшей антивоенной демонстрацией в Америке со времен войны в Ираке.

Эти акции протеста прошли в годовщину начала российской спецоперации на Украине. Однако более глубокая предпосылка заключается в том, что Соединенные Штаты и Европа не избавились от риска инфляции и в целом все еще находятся на грани рецессии, что также серьезно влияет на перспективы мировой экономики. Тем не менее сосредоточенность Запада на снижении угрозы рецессии, похоже, гораздо слабее, чем энтузиазм по поводу геополитической конфронтации. Также в эти выходные в индийском городе Бангалоре завершилась встреча министров финансов стран G20. Хотя Индия, принимающая сторона саммита, подчеркнула угрозу мировой экономике, западное общественное мнение уделило мало внимания вопросу глобальной экономики, который является ключевым аспектом "Большой двадцатки", и вместо этого сосредоточилось на украинском кризисе. С прошлого года принятие совместного коммюнике по итогам саммита G20 и других важных механизмов международного сотрудничества неоднократно "срывалось" по аналогичным причинам.

Важно сказать, что перед текущей мировой экономикой стоит множество рисков. По сравнению с конкретными факторами, влияющими на перспективы мировой экономики, такими как ускоренная инфляция, нехватка энергоносителей и продовольствия, повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США и долговой кризис, самая большая угроза для восстановления глобальной экономики заключается в том, что некоторые государства продолжают решать проблемы в области торговли и экономики с учетом политических и так называемых "идеологических" соображений в угоду собственным стратегическим целям, чем стимулируют дальнейшее движение экономики к "расколу". Именно поэтому бывший генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасности разделения мира, а позже на Всемирном экономическом форуме зазвучал призыв к "укреплению сотрудничества в разобщенном мире". Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее предостерегла, что в случае "большого раскола" мировой ВВП сократится на 1,5%, а ежегодные потери превысят 1,4 триллиона долларов. Это будет означать, что почти во всем мире возрастут цены, а предложение глобальных общественных благ серьезно сократится.

В этой связи Америке, на долю которой приходится около четверти мирового ВВП, особенно необходимо обуздать геополитические порывы и уделить больше сил вопросам, которые приносят пользу ее народу, а также благополучию всей планеты. На самом деле обострение конфликта на Украине, а также многие трудности и неопределенности, с которыми сталкивается глобальная экономика, связаны с крайне эгоистичной внешней политикой Вашингтона. Например, закон о снижении инфляции считается фактором, "раскалывающим Европу", а альянс Chip 4, который США пытаются создать, расшатывает основы глобальной цепочки научно-технической промышленности. Кроме того, Вашингтон использует нарратив "демократия против автократии" для нагнетания лагерной конфронтации, что также играет разрушительную роль в предотвращении международных совместных усилий по противодействию рискам.

Недавно многие международные институты повысили свои ожидания относительно мировой экономики в 2023 году — главным образом из-за предполагаемых хороших перспектив в отношении экономик Китая и Азии. Согласно последнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития, в условиях резкого замедления экономик Европы и Соединенных Штатов ожидается, что на азиатские страны с развивающимися рынками в 2023 году будет приходиться почти три четверти роста мирового ВВП. Однако не вызывает оптимизма тот факт, что тень лагерной конфронтации приближается: Вашингтон, используя сценарий украинского конфликта, сеет панику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, торгует "защитой безопасности" и пытается превратить эту "горячую" область развития сотрудничества в шахматную доску для игры крупных держав. Это вызвало настороженность у многих стран.

Развитие — это вечный вопрос человеческого общества, а также моральная цель, от которой нельзя отказаться ни в коем случае. Ни одна страна или организация не могут быстро восстановить мировую экономику, полагаясь лишь на собственные силы. Это неизбежный результат глобальных усилий всего мира. Если только развивающиеся страны возьмут на себя ведущую роль, этого будет далеко не достаточно. Вместо того, чтобы отреагировать на предупреждение о том, что "девять из десяти развитых экономик ожидает замедление", западные страны просто развели руками, сказав, что "ничего не поделать". Но они обязаны и могут сделать многое.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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