Конгрессмен считает возможную отправку Киеву F-16 неразумным использованием ресурсов

По словам Адама Смита, нельзя "отправлять все, что люди просят, в мгновение ока, даже не задумываясь об этом"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Гипотетическая отправка Украине американских истребителей F-16 не стала бы разумным использованием ресурсов. Об этом заявил во вторник на слушаниях старший демократ комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (от штата Вашингтон).

По его словам, нельзя "отправлять все, что люди просят, в мгновение ока, даже не задумываясь об этом". "Мы задумываемся над этим и направляем Украине только то, что им действительно нужно. И я собираюсь остановиться на одном из этих примеров. Я думаю, что это действительно хороший пример существующей проблемы, и это F-16, которым все здесь одержимы в последние недели", - подчеркнул демократ.

Он рассказал, что обсуждал возможность поставок Киеву американских истребителей с руководством Пентагона. По мнению Смита, "несколько готовых к эксплуатации F-16 в лучшем случае - с учетом траты на [их отправку] всех имеющихся ресурсов и времени - поступили бы на Украину в течение года, может быть, восьми месяцев, но это уже везение". "Вам же нужно не только подготовить пилотов, но и механиков, иметь аэродромы, способные разместить F-16. А еще у вас должны быть запасные части, чтобы все это работало. Мы проанализировали это и решили, что [поставки F-16] - неразумное использование ресурсов, необходимых для победы в сражении", - сказал конгрессмен. Он подчеркнул, что F-16 на Украине "будут бороться за выживание <...>, сталкиваясь с тонной средств противовоздушной обороны" (ПВО) России. В связи с этим, добавил Смит, американские истребители - "не подходящая система" для Украины, ей нужны средства ПВО, артиллерия и бронетехника.

Выступавший на слушаниях заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подчеркнул, что модернизированные украинские ВВС с F-16 "будут важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе для Украины, чтобы продолжать защищать территорию" в будущем. "Я думаю, что есть среднесрочная и долгосрочная потребность. Проблема, конечно, в том, что даже если бы это была краткосрочная потребность, мы все равно не смогли бы предоставить их (F-16 - прим. ТАСС) им немедленно. И мы не считаем, что это самый высокий краткосрочный приоритет, и, кстати, Украина тоже", - подчеркнул он.