Беларусь и Россия на пути создания единого оборонного пространства.

Месяц назад президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Беларусью о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Соответствующее распоряжение российского президента от 31 января опубликовали на портале правовой информации.

Казалось бы, рядовое событие в череде подобных из области военной интеграции двух субъектов Союзного государства. Тем более, что начало этому процессу было положено ещё в 2021 году. Но почему-то именно сейчас перевозбудились некоторые эксперты «бэчэбэшного» окраса. Отдельные из них утверждают, что под видом учебных центров в Беларуси появляются российские военные базы. Другие, ссылаются на текст Соглашения, в котором, по их мнению, «очень широко прописаны задачи и цели этих центров». И это позволяет им утверждать, что «под видом учебно-боевых центров, по сути, могут создаваться совместные группировки войск либо наращиваться военное присутствие россиян на белорусской территории, напрямую не связанное с исключительно боевой подготовкой».

Также аналитики задаются вопросом, о каких центрах идёт речь в данном Соглашении, о тех которые уже созданы или о каких-то ещё? Ведь ещё два года назад министры обороны России и Беларуси, впервые заявив в марте 2021 года о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил обеих стран, договорились о том, что всего появится 3 таких центра – один разместится в Гродненской области, а два сформируют в России. А в октябре 2021 года глава белорусского военного ведомства генерал Хренин заявил, что в Беларуси уже создан и функционирует один боевой центр совместной подготовки. В свою очередь, российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу тогда же обмолвился, что в Беларуси появятся два учебных центра. Это произошло после того, как в августе 2021 года в Гродненскую область прибыли российские подразделения зенитных ракетных войск, а в сентябре 2021 года в Барановичах на аэродроме приземлились самолеты Су-30СМ ВКС России.

Попробуем разобраться в этом «тумане войны».

Сразу же успокоим «экспертное сообщество» и ответим на первый вопрос. Центров сформировано всего три, как и договаривались министры обороны. На территории Беларуси – пока один. Путаница могла возникнуть из-за его специализации – «подготовка специалистов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны». То есть, исходя из самого определения, структура центра содержит, как минимум, две составляющие – ВВС и ПВО. Очевидно, что для подготовки авиационных специалистов необходим военный аэродром и желательно классом повыше. Как раз такой находится в Барановичах, куда в своё время и прибыли российские самолеты. В свою очередь зенитные ракетные подразделения войск ПВО, имеющие на вооружении ЗРК С-400, как и планировали, разместили в Гродненской области, где уже давно развернуты белорусские комплексы С-300, а значит, имеется вся необходимая инфраструктура. Территориально разнесённые структуры можно считать как два отдельных формирования, особенно учитывая их специфику, но по сути – это два подразделения одного центра. С количеством разобрались.

Почему центры уже функционируют, а документы оформляют только сейчас?

Естественно, что без документально оформленных соглашений и решений на ровном месте ничего бы не возникло, тем более в военной сфере. Поэтому создание центров происходило на основании соглашения между министерствами обороны Беларуси и России, подписанного в марте 2021 года. В настоящее время в центре внимания – межгосударственное соглашение, которое имеет более высокий статус, чем ранее подписанное межведомственное. Межведомственное соглашение не может вносить изменения в национальное законодательство и регулировать соответствующие вопросы, требующие решения на государственном уровне. Другими словами, руководство России и Беларуси закладывает больше возможностей для свободного манёвра в сфере военного сотрудничества и в интересах создания единого оборонного пространства.

В настоящее время это весьма актуальная тема, особенно учитывая непрекращающееся наращивание сил НАТО и США на территориях сопредельных стран, вблизи границ Союзного государства. Кроме того, следует также принимать во внимание тот факт, что США, чувствуя стремительное убывание числа военнослужащих ВСУ, активно ищет им замену среди своих восточноевропейских вассалов и провоцирует Беларусь для втягивания её в конфликт.

Вот здесь следует напомнить, что среди задач уже действующего на территории Беларуси центра совместной подготовки, наряду с несением боевого дежурства, присутствует «выполнение учебных и боевых задач». Это также призвано вовремя «отрезвить» головы польских и прибалтийских сателлитов США, как, впрочем, и развёрнутая в Беларуси региональная группировка войск Союзного государства.

Владимир Вуячич