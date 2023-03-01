«Украина должна взять Крым, а потом Донбасс». Американский генерал представил план для ВСУ

Американский генерал в отставке Ходжес считает, что ВСУ должны захватить Донбасс после Крыма

В 2023 году ВСУ должны захватить Крым, а потом и Донбасс, заявил экс-глава сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, если Запад предоставит Киеву вооружения, в том числе - дальнобойные ракеты, то Крым станет украинским «к концу лета». В Верховной раде считают, что ВС Украины могут начать контрнаступление на Мелитополь и Бердянск.

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что в этом году Киев «должен» вернуть Крым и Донбасс. Его слова передает издание Euractiv.

«Украина в этом году должна взять сначала Крым, а потом Донбасс», - сказал американский военный.

По его словам, украинская армия может захватить Крым, если западные государства поставят ВСУ все необходимое вооружение, особенно - дальнобойные высокоточные ракеты. В таком случае украинские военные якобы смогут отбить у России Крым «к концу лета».

Президент США Джо Байден незадолго до этого заявил, что Вашингтон оставляет за Киевом право решать, где поставить точку в конфликте с Россией, и считают, что возвращение Крыма в состав Украины «сразу» вовсе не предопределено.

«Я могу представить обстоятельства, при которых этому [переходу Крыма под контроль Украины] будет предшествовать переходный период. Не все сразу», - отметил Байден.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Крым - неотъемлемая часть России, которая ни при каких условиях не вернется Украине.

Удар по коридору

Депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил «РБК Украина», что украинские войска, вероятно, могут начать контрнаступление в направлении Бердянска и Мелитополя.

«Я думаю, что важное направление. [Главком ВСУ] Залужный сказал о Мариуполе, я думаю, что где-то приблизительно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск - это коридор, по которому мы должны двигаться», - подчеркнул депутат.

По его словам, в ходе весенней кампании станет ясно, будут ли у Киева возможности для такого наступления. «После того, как поймем, как будет действовать враг», - добавил Костенко.

Сейчас же ВСУ следует сосредоточиться на восточном направлении, на боях в Донбассе.

«То, что я вижу, - нам надо сейчас остановить врага, который на нас давит, потому что мы сейчас говорим все про контрнаступление, в то время как враг потихоньку нас оттесняет на восточном направлении, имеет преимущество в численности, в численности техники, отодвигает наших солдат», - сообщил украинский парламентарий.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что руководство страны готовится к захвату Крыма.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», - сообщил украинский глава.

Немецкая газета Bild вскоре опубликовала статью с мнением источников, что западные страны могут потребовать от Киева пойти на переговоры с Москвой в случае провала анонсируемого контрнаступления в 2023 году.

«Несмотря на то, что Запад официально говорит о поддержке Украины, пока она в ней нуждается, за кулисами уже обсуждается ультиматум для Владимира Зеленского. Поставками новых вооружений Украине дают шанс до осени вернуть контроль над большим количеством территорий. Если контрнаступление будет неудачным, то давление с целью начала переговоров с Кремлем усилится», - говорится в публикации.

Тогда же заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибиций в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что ВСУ весной будут готовы к контрнаступлению на южном направлении.

Главной целью операции, по словам Скибицкого, является «вбивание клина» между Крымом и материковой частью России. ВСУ хотят ударить на Угледарском и Мелитопольском направлениях, чтобы отрезать подконтрольную России часть Херсонской области, а также иметь возможность наносить удары по Крымскому мосту - и тем самым ограничить поставки на полуостров.

Петр Николаев