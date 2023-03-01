«Окончание войны не нормализует отношения с Россией. Назад дороги нет»

Генсек НАТО Столтенберг заявил о невозможности восстановить нормальные отношения с Москвой

Обратной дороги в отношения НАТО и России нет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг - по его словам, к нормализации не приведет и окончание украинского конфликта. Он призвал страны НАТО наращивать расходы на оборону и заявил, что поддержка Киева «в интересах безопасности» стран-участниц альянса. Самым же большим риском, по его мнению, станет не эскалация конфликта, а победа России над Украиной. Кроме того, он оценил перспективы вступления Киева в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте с Россией лежит «в собственных интересах безопасности» альянса. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на саммите SAMAK (Комитет сотрудничества Северного рабочего движения, союз социал-демократических партий и рабочих советов в странах Северной Европы) в Финляндии.

По словам Столтенберга, окончание военного столкновения на Украине не улучшит отношения альянса с Россией, в этом вопросе «назад дороги нет».

«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией», - подчеркнул он.

Генсек также призвал членов НАТО наращивать траты на оборону, поскольку «этого требует обеспечение безопасности во все более опасном мире». Эскалация конфликта на Украине, по его словам, не является большим риском для НАТО, чем победа Российской Федерации.

«Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но… теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент Путин победит на Украине», - добавил Йенс Столтенберг.

Членство Украины в НАТО он при этом назвал «отдаленной перспективой».

Реакция в России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в своем Telegram-канале, что генсек НАТО «дал дрозда».

«Столтенберг в очередной раз дал «дрозда». Он прямо признал, что расширение помощи Украине - это эскалация насилия. Он же добавил, что победа России несет еще большие риски», - считает сенатор.

По его мнению, слова Йенса Столтенберга в полной мере отражают систему координат НАТО в рамках украинского вопроса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале также написала, что

слова Столтенберга напомнили ей разговор со «специалистом по международным отношениям», якобы состоявшийся год назад. По ее словам, ей дали совет не задевать генсека НАТО, так как с ним в дальнейшем придется договариваться. «Как же я тогда начала хохотать», - добавила Захарова.

15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция альянса по членству Украины и военному конфликту не изменилась.

«По Украине позиция НАТО осталась неизменной. Мы неоднократно говорили, что Украина станет членом альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы Украина выиграла войну», - сказал Столтенберг.

По словам генсека, единственная возможность обеспечить движение Киева к евроатлантическому сотрудничеству заключается в том, чтобы Украина продолжила существовать «как суверенная и независимая нация».

Столтенберг добавил, что сейчас в альянсе работают на долгосрочной основе, «помогая Украине перейти с оружия, доктрин и стандартов советской эпохи на натовские стандарты».

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны НАТО не вступят в конфронтацию с Россией, но будут оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

«Мы не будем втянуты, но никогда не откажемся от выполнения основной задачи НАТО, которая заключается в том, чтобы защищать граждан этого великого альянса на их территории», - сказал Остин.

Что говорят в Европе

25 февраля бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе выступил в Дрездене с речью, в которой осудил западные поставки оружия Украине, а свою родную страну уличил в размывании своего нейтрального статуса.

Он подчеркнул, что поставки вооружений Украине в конечном итоге могут привести к эскалации конфликта с Россией и его распространении на Европу.

Штрахе напомнил слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что «Запад не готов к миру».

В заключение своей речи политик выступил за формирование общеевропейского мирного движения.

В тот же день сопредседатель Левой партии Германии Джанин Висслер высказалась за роспуск НАТО и замену его «системой коллективной безопасности». Висслер считает, что даже в условиях нынешнего конфликта на Украине критика Североатлантического альянса от партии не устарела.

«Мы хотим заменить НАТО системой коллективной безопасности. Это остается неизменным», - сказала она.

По ее словам, для стабильной безопасности необходима интеграция всех основных стран в единую систему. Кроме того, она обвинила НАТО в ведении войн, противоречащих международному праву.

24 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны ФРГ превышает €14 млрд. При этом страна намерена сделать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта между Россией и НАТО.

«Я понимаю, что некоторые беспокоятся по этому поводу, ставят наши решения под сомнение. Вот почему так важно придерживаться принципа, которым мы руководствовались с самого начала: все, что мы делаем, происходит в тесной координации с нашими партнерами и союзниками», - заявил глава немецкого правительства.

Петр Николаев