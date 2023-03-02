Военный аналитик назвал характеристики упавшего в Подмосковье дрона

Беспилотник UJ-22 Airborne украинского производства, который, предположительно, упал в Коломенском районе Подмосковья, может пролетать до 900 километров. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он также назвал технические характеристики этого дрона.

«Это бензиновый, самолетного типа разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинского производства и разработки. Взлетный вес где-то 86 килограммов. Максимальная нагрузка — это несколько мин калибра 82 миллиметра. У него два типа управления. Он управляется оператором, и есть возможность, чтобы он работал по программе, то есть ориентировался по спутникам, лет по заданному маршруту, а дальше выполняет какую-то функцию. У него есть функция "камикадзе". Его дальность может достигать 800-900 километров, учитывая, что скорость 120, а в воздухе он может находиться до восьми часов», — рассказал он.

Telegram-канала Shot отмечает, что упавший во вторник, 28 февраля, в Московской области беспилотник может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет». В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что потерпевший крушение дрон был иностранным.

Инцидент произошел в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» вблизи деревни Губастово. Руководство станции «Газпрома» заявило, что падение беспилотника не повлияло на ее работу.

Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, целью атаки, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, но он не пострадал. Жертв и разрушений нет.