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Военное обозрение

Самолёт ДРЛО А-50 видимых повреждений не имеет: опубликованы снимки аэродрома в Мачулищах

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Источник изображения: topwar.ru

На днях ресурсы так называемой «белорусской оппозиции», на самом деле работающие в Польше на западные средства, понесли новость об атаке мифических «партизан» на российский самолёт ДРЛО А-50У, базирующийся на аэродроме в Мачулищах.

Первоначально утверждалось, что очевидцы якобы сообщали о громком взрыве на авиабазе, повышенной активности армейской техники и рейдах ОМОНа. Затем добавились заявления о повреждении передней и центральной части российского самолёта дальнего радиолокационного дозора.

Данные сообщения вызвали интерес у западных обозревателей. Журналист CNN Gianluca Mezzofiore опубликовал спутниковые снимки аэродрома, не обнаружив никаких подтверждений озвученной информации:

Это снимки самолётов ДРЛО А-50 на авиабазе Мачулищи в Белоруссии, которые сегодня разместил Maxar [американская компания космических технологий]. Я не вижу, чтобы он имел какие-либо серьёзные повреждения.

Источник изображения: topwar.ru

Тем временем ресурсы «белорусской оппозиции», традиционно создающие фейки по аналогии со своими украинскими коллегами, живут в своей реальности, утверждая, что после атаки мифическими «партизанами» А-50 в Мачулищи прилетал Ил-76 с деталями для восстановления самолёта ДРЛО.

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Страны
Белоруссия
Польша
США
Продукция
А-50 ДЛРО
Ил-76
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