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ТАСС

Госдеп утверждает, что компания Spacety из КНР предоставляла спутниковые снимки "Вагнеру"

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Источник изображения: REUTERS/ Aly Song

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что США доводят информацию о возможности предоставления Китаем военной помощи России для использования на Украине

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК "Вагнер" спутниковые снимки. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер", - сказал он.

Критенбринк добавил, что США доводят информацию о возможности предоставления Китаем военной помощи России для использования на Украине. "С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет", - отметил он.

Ранее Spacety была внесена в черный список Минторга США, предполагающий ограничения на проведение операций, прежде всего, в экспортной сфере, "на основе информации, указывающей на то, что они оказывают существенную поддержку ВС РФ и/или компаниям в российском ВПК, а также осуществляют деятельность, противоречащую интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики". 

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