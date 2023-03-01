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Интерфакс-АВН

Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © POOL

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщается во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон о приостановлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступит в силу со дня его официального опубликования.

В законе также отмечается, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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