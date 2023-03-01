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Общественный совет при Минобороны России посетил штаб дальней авиации

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Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации посетила штаб дальней авиации в Москве, где встретилась с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Кобылашем и личным составом. В мероприятии принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), член Общественного совета Руслан Пухов. Полный фоторепортаж доступен на сайте электронного периодического издания "MK.ru".

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации (с) Наталия Губернаторова / MK.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Пухов Руслан
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