Общественный совет при Минобороны России посетил штаб дальней авиации

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации посетила штаб дальней авиации в Москве, где встретилась с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Кобылашем и личным составом. В мероприятии принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), член Общественного совета Руслан Пухов. Полный фоторепортаж доступен на сайте электронного периодического издания "MK.ru".

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации (с) Наталия Губернаторова / MK.ru