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ИноСМИ

Крымчане удивили американцев готовностью защищаться от Украины

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Учения Черноморского флота в Крыму
Учения Черноморского флота в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Журналисты NBC удивились позиции крымчан по конфликту с Украиной

Корреспонденты телеканала NBC побывали в Крыму и побеседовали с населением. К удивлению американских журналистов, жители полуострова заявили, что считают себя русскими и готовы с оружием в руках защищать свой дом от киевского режима.

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Севастополь, Крым — На вокзалах солдаты целуют своих любимых и прощаются с ними. В небе кружат истребители. По 250-километровой трассе "Таврида", соединяющей главные города полуострова, едут военные машины с националистическим символом "Z" на бортах.

Крым — это территория, кишащая российскими войсками.

Больше всего их в Севастополе, который давно уже стал в воображении россиян олицетворением военно-морской мощи.

Рыбаки наблюдают, как швартуются или уходят в море корабли Черноморского флота. "Специальная военная операция для будущего России", — гласит надпись на рекламном щите, установленном по дороге в порт. На стене севастопольского кинотеатра "Победа" тоже огромная буква Z. Улица Ленина украшена российскими триколорами.

Киев, его западные союзники и Организация Объединенных Наций не считают полуостров частью России. Кремль аннексировал Крым в 2014 году, а ООН призвала страну вернуться к своим "международно признанным границам". А когда Москва год назад начала масштабное наступление, президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина вернет эту территорию.

Но 73-летняя Прасковья Баранова говорит по-русски, ощущает себя русской и живет здесь. "Это наша земля, — сказала она. — Мы все наденем форму и отправимся на границу защищать ее". Ей вторит большинство из тех, с кем на этой неделе удалось побеседовать в Крыму корреспонденту NBC News. Правительство Владимира Путина подавляет свободу слова повсюду, в том числе на полуострове, хотя там большинство русскоязычного населения считалось на момент аннексии более пророссийским, чем в других областях Украины.

В России говорят, что жизнь на полуострове стала лучше.

На современных заправках вдоль трассы продают импортированную из Белоруссии "Кока-Колу", которую сегодня очень трудно найти в Москве.

Зеленский заявляет, что Крым — это одна из причин, по которой ему от США и НАТО нужно более мощное оружие. "Крым наша земля, наша территория, — сказал он в январе. — Дайте нам ваше оружие, и мы вернем то, что принадлежит нам". Если Украина на самом деле попытается силой вернуть полуостров, как обещают ее руководители, 2,4 миллиона живущих там крымчан окажутся в западне.

"Он Крым не захватит, — говорит 36-летний Руслан Нальгиев. — Даже если здесь начнется война, мы будем защищать Севастополь. Потому что если мы не станем защищать родину, нас превратят в рабов. Никто не хочет быть рабом".

Главная роль на путинской шахматной доске отводится Севастополю, где еще при Российской империи и в советское время базировался Черноморский флот. Российский лидер наверняка полон решимости защитить его любой ценой, но Киев опасается любого мирного соглашения, если при этом российской флот останется в порту: так Москва сможет угрожать его береговой линии на долгие годы вперед.

После того как под занавес прошлого года на стратегических объектах в Крыму прогремели взрывы, а киевские силы отбили близлежащий областной Херсон, казалось, что кампания по возвращению заветного полуострова вот-вот начнется. Но российские силы перегруппировались и окопались.

Корреспонденты NBC прибыли в Крым на поезде из Москвы по Керченскому мосту, взорванному прошлой осенью, — это был стратегический и символический удар по Путину. Сейчас мост полностью восстановлен, но наверняка снова станет мишенью, если бой докатится до полуострова.

Однако нет никакой уверенности, что США и другие союзники готовы предоставить Украине необходимую огневую мощь для столь амбициозной операции, особенно с учетом позиции Кремля, по которой Крым — безоговорочная "красная черта".

"Вопрос Крыма и дальнейших событий нам еще предстоит рассмотреть", — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в программе NBC News "Встреча с прессой" в воскресенье. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд недавно заявила, что полуостров предстоит "как минимум демилитаризовать", однако не уточнила, как это можно сделать.

Севастополь весь пропитан русской военной культурой. Здесь даже есть магазин русской армии с игрушечными танками, автоматами Калашникова и детскими пушками. А для взрослых там продается одежда с надписью "наша Победа".

Поскольку боевые действия гремят всего в нескольких сотнях километров отсюда, в Севастополе встречаются самодельные указатели на ближайшее бомбоубежище.

26-летняя Диана Галастян не согласна, что российские власти запугивают народ. "Никто нас не стращает. Никто не внушает, что будет страшно. Ничего подобного. Никакого запугивания".

˂…˃

Кир Симмонс (Keir Simmons), Наташа Лебедева (Natasha Lebedeva), Татьяна Чистикова (Tatyana Chistikova)

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