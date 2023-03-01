Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Германия передала Украине две зенитные системы, оставив без защиты Берлин

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Германия пожертвовала безопасностью Берлина, передав Украине две зенитные системы, прикрывающие столицу ФРГ. Об этом заявил глава немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Немецкую столицу должны были прикрывать зенитные системы Skynex и Skyranger, но они отправлены на Украину. Такое решение приняло правительство ФРГ, оставив Берлин без защиты. Причем обе системы являются разработкой концерна и производятся им. По словам Паппергера, в настоящее время город не находится в безопасности.

У нас было две целых системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине

- заявил он добавив, что на сегодняшний день Бундесвер не в состоянии самостоятельно и без помощи США защитить Германию, поскольку у немецкой армии не хватает "всего" и "везде".

Говоря о немецких танках Leopard, которые обещаны Киеву, глава Rheinmetall подчеркнул, что поставляемого количества не хватит для того, чтобы "отвоевать захваченные территории".

В прошлом году Германия поставила на Украину зенитную систему средней дальности IRIS-T SLM. В декабре 2022 года стало известно, что концерн Rheinmetall получил заказ на изготовление двух зенитных систем Skynex для неназванной страны. В Киеве заявили, что эти системы усилят ПВО Украины и поступить они должны в течение 2023 года.

Новая зенитная установка Skynex представляет собой зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Разработчики позиционируют установку как универсальный зенитный комплекс малой дальности, способный бороться как с самолетами, так и с ракетами.