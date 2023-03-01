Путин приостановил участие России в ДСНВ

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Решение о возобновлении участия страны в соглашении будет принимать президент.
Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Москва сделала подобный шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.