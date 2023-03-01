В Дании рассказали о серьезных проблемах в вооруженных силах

Датские солдаты во время военных учений на военной базе в Литве.

DR: в датских сухопутных войсках не хватает пятой части личного состава

Волна увольнений привела к острому кадровому голоду в датских вооруженных силах, сообщает DR. Ни один из полков не укомплектован в полном объеме. Решить проблему можно будет не раньше 2024 года, когда вступит в силу новый оборонный бюджет.

Три воинских профсоюза забили тревогу после того, как в прошлом году из вооруженных сил Дании уволились почти две тысячи человек. В одних лишь сухопутных войсках не хватает целой пятой части личного состава.

Внушительная и острая нехватка солдат точит датские вооруженные силы изнутри.

Факты говорят о том, что рекордная волна увольнений поставила датскую оборону на колени.

Согласно новым данным кадровой службы Минобороны, в прошлом году из вооруженных сил Дании уволились 1943 человека. Это рекорд с 2010 года, когда военные начали вести эту статистику.

Личного состава не хватает почти во всех родах войск.

Три крупнейших воинских профсоюза жалуются, что достигли болевого предела.

"Чем больше людей уходит, тем больнее нам становится. А ведь мы давно кричим во весь голос, что надо что-то делать. Мы теряем кадры уже даже не в 2024 году, как предсказывалось ранее, а прямо сегодня", — говорит председатель солдатского профсоюза HKKF Том Блок (Tom Block).

В одних лишь сухопутных войсках некомплект свыше одной пятой части личного состава. Хуже всего дела обстоят среди рядовых, констеблей или капралов. Здесь пустует более четверти мест.

Ни один из армейских полков не укомплектован в полном объеме. В лучшем случае недостает десятой части солдат, в худшем — целой трети, сообщили источники в Министерстве обороны Дании. По соображениям безопасности точные масштабы кадрового голода не раскрываются.

Председатель солдатского профсоюза считает, что оставшиеся военнослужащие оказались в тяжелом положении и что туго натянутая тетива вот-вот лопнет.

"Для некоторых это станет последней каплей, после чего они уволятся из армии, так что мы обязаны отнестись к этому серьезно", — считает Том Блок.

С ним согласен его коллега из Центральной ассоциации кадровых военных (CS).

"У тебя постоянный стресс, тебя то и дело швыряют туда-сюда, приходится идти домой и говорить семье, что опять пора переезжать — вот что бывает, когда не хватает кадров", — говорит глава ассоциации Йеспер Корсгор Хансен (Jesper Korsgaard Hansen).

Боевые корабли без полного экипажа

Кадровый голод поразил не только армию.

Красный сигнал тревоги мигает и на флоте. По данным Датского радио, ни один из пяти фрегатов не может набрать полный экипаж. В худшем случае пустует более четверти коек.

Таким образом фрегатам приходится по очереди "одалживать" друг у друга моряков, чтобы в принципе выполнять задачи. А чтобы все корабли ушли в море одновременно, потребуется увеличить их экипажи на целую пятую часть.

В Датском союзе офицеров (HOD) в курсе проблемы.

"У нас пять фрегатов, а экипажа примерно на три с половиной. Это, считай, как во времена Торденшёльда: моряков тасуют по пяти фрегатам, смотря которому из них плыть", — говорит его председатель Нильс Тённинг (Niels Tønning).

Из-за нехватки личного состава датским вооруженным силам все труднее снаряжать заграничные миссии. Например, в Латвии датские солдаты уже более года способствуют укреплению обороны НАТО в Прибалтике и вносят свой вклад в сдерживание России.

Но весной датчане отправятся домой, и новой команды им на смену нет.

Когда в строю не хватает целой четверти солдат, возможности вооруженных сил ограничены, объясняет Том Блок. "Это одна из причин, почему мы не можем взять и отправлять людей в Прибалтику", — подчеркивает он.

Навредила жесткая экономия

Политики уже долгие годы экономят на Министерстве обороны, а вооруженные силы страдают.

Так, прошлый оборонный бюджет на 2013-2017 годы предусматривал экономию в 2,7 миллиарда датских крон.

Экономия затруднила выполнение задач за границей, объясняет Нильс Тённинг.

"Условия службы стали настолько плохими, а карьерные возможности — такими скудными, что желающих стать кадровым военным все меньше", — сетует председатель союза офицеров.

В 2021 году союз отправил в генеральный штаб список предложений с неотложными мерами по удержанию кадров.

Предложения приняли хорошо, но ответили, что доступных средств до нового бюджета нет и не предвидится, объясняет Нильс Тённинг.

"Мы не соблюли главное правило, которое позволяет не допустить аварии, и поэтому до сих пор катимся вниз. Вот почему переломить ситуацию при новом бюджете, когда мы к тому же начнем расширяться, будет еще сложнее", — говорит он.

Ответ искать в новом бюджете

В любом случае, иного выхода, кроме как ждать нового оборонного бюджета, который вступит в силу с 2024 года, нет, сообщил командующий вооруженными силами Дании Флемминг Лентфер (Flemming Lentfer).

Поэтому профсоюзам придется набраться терпения, пока их предложения, как остановить исход кадров, не заработают.

"Мы разобрали большинство толковых предложений, которые легли нам на стол, но они тоже чего-то да стоят. Вот почему они войдут в новый бюджет, — говорит Флемминг Лентфер. — На то, чтобы улучшить зарплаты, занятость и условия труда и повысить привлекательность военной службы, тоже нужны средства".

Приходится бежать быстрее

Флемминг Лентфер согласен с профсоюзами, что солдатам, образно выражаясь, приходится бежать быстрее, чем хотелось бы.

Но ситуацию следует рассматривать в свете начавшегося год назад украинского конфликта. Он изменил подход военных к задачам за границей.

"Последние 25 лет мы участвовали в операциях по собственному желанию и сами устанавливали их сроки и задачи, но сейчас положение изменилось", — говорит Флемминг Лентфер.

Он имеет в виду примерно тысячу датских солдат, дислоцированных в Латвии и Эстонии в рамках сил НАТО для сдерживания России в Прибалтике.

"Сейчас речь уже не идет о международной операции в какой-то далекой стране. Речь идет о защите Дании и ближайших окрестностей", — заключил он.

Главнокомандующий признаёт, что это подорвало мощь датских вооруженных сил.

"Весь последний год мы бежали со всех ног — на самом деле даже быстрее, чем нам по силам. Но того потребовала ситуация. В итоге нам предстоит либо наращивать вооруженные силы, либо сокращать стоящие перед ними задачи", — заключил он.

Авторы статьи: Андерс Далль (Anders Dall), Мадс Корсагер Нильсен (Mads Korsager Nielsen), Майя Флинтхёй (Maja Flinthøj), Лассе Линдегор (Lasse Lindegaard)