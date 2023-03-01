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Интерфакс-АВН

В Исландию прибыл американский военный самолет обеспечения связи со стратегическими подлодками

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Самолет Boeing E-6B Mercury ВВС США
Самолет Boeing E-6B Mercury ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Greg L. Davis

Вашингтон. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский военный самолет E-6B Mercury, предназначенный для связи со стратегическими атомными подводными лодками с межконтинентальными баллистическими ракетами (ПЛАРБ), прибыл в Исландию, сообщило во вторник Европейское командование Вооруженных сил США.

"E-6B Mercury, приписанный к 1-му авиакрылу Стратегического командования Соединенных Штатов, недавно прибыл в Исландию в ходе выполнения операций в зоне ответственности Европейского командования", - говорится в сообщении.

Самолет используется как воздушный командный пункт Стратегического командования ВС США. Он оснащен автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, выполняет задачи по обеспечению резервной системы связи со стратегическими атомными подлодками класса Ohio, находящимися на боевом патрулировании.

В настоящее время в составе американской ядерной триады насчитывается 14 стратегических подлодок класса Ohio, каждая из которых способна нести 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5. Восемь подлодок размещены на Тихом океане и шесть - на Атлантике. На Тихом океане они сведены в 9-ю группу подводных лодок, базирующуюся в Китсап-Бангор (штат Вашингтон), на Атлантике - это 10-я группа подлодок, базирующаяся в Кингс-Бэй (штата Джорджия).

В минувшую пятницу Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Морон в Испании прибыла группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress.

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", говорилось в сообщении.

По данным американских военных, перед прибытием на авиабазу Морон в Испании в минувшую пятницу два стратегических бомбардировщика B-52 после трансатлантического перелета совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.

"Миссии оперативных бомбардировочных групп - это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами", - подчеркнули в командовании.

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B-52
E-6 Mercury
Trident II
Проекты
Ohio
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Ядерный щит
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