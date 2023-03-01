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Военное обозрение

В Мали разбился ударный беспилотник MQ-9 Reaper, предположительно французский

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Источник изображения: topwar.ru

После успешной деятельности ЧВК «Вагнер» в Мали правительство страны потребовало вывести французские войска, которые многие годы присутствовали здесь с «миротворческой» миссией, а фактически занимались поддержанием распрей в целях создания внутренней нестабильности и в конечном итоге для обогащения метрополии за счёт получения богатых местных ресурсов за бесценок.

В ответ Париж был вынужден вывести воинский контингент из страны, предварительно окрестив её правительство «хунтой, держащейся у власти благодаря штыкам российских наёмников». Официально операция «Бархан» была свёрнута, солдаты покинули последнюю базу в Мали в августе 2022 года, которую тут же заняли «музыканты». Однако французские военные не могут смириться с утратой своего влияния в стране.

В сети появились кадры, на которых запечатлены обломки беспилотника. Изучив их, исследователи установили по маркировке деталей и элементам шасси, что разбившейся машиной являлся ударный БПЛА MQ-9А Reaper. В последние годы в странах Сахеля он эксплуатировался только Францией, имевшей по состоянию на 2022 год 8 аппаратов этого типа.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА MQ-9 Reaper американского производства, стоимость единицы которого, как известно, превышает $30 млн, потерпел крушение в Мали. Предположительно он принадлежал Франции

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

При этом во французских СМИ сохраняется молчание по этому поводу, не говоря уже об отсутствии реакции у официальных лиц. Не признали потерю БПЛА и другие страны-операторы.

В западной прессе пишут о том, что Россия может получить обломки дрона для его тщательного изучения.

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Страны
Мали
Россия
США
Франция
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
ЧВК
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