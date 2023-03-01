Войти
ТАСС

США введут против Китая санкции в случае помощи России в спецоперации

212
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что КНР предупреждена о таких последствиях

АСТАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут санкции против Китая, если он поможет России в ходе спецоперации. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой в Астане.

"Мы предельно ясно предупредили Китай о тех последствиях, которые его ждут в случае предоставления такой помощи. Мы, без сомнений, введем меры, например, против китайских компаний или отдельных лиц, которые нарушат наши санкции или каким-либо другим способом будут замешаны в поддержке военных усилий России", - сказал дипломат.

По его словам, если Китай решит помогать РФ оружием, то отношения Пекина с США и другими странами по всему миру столкнутся с "серьезными проблемами".

"Китай не может с одной стороны предлагать мирные предложения, а с другой - поддерживать пламя пожара, который зажгла Россия. Надеюсь, Китай отнесется к этому серьезно", - добавил Блинкен.

18 февраля Блинкен выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине. В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали указала, что сообщество не располагает доказательствами предоставления Пекином военной помощи Москве. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
28.03.2022
Американская разведка захотела прочитать мысли Путина, но оконфузилась
21.03.2022
Действия НАТО против России – безумие и самоубийство
16.03.2022
Экс-командующий армией Аргентины: Путин – самый важный мировой лидер этого века (La Nación)
25.02.2022
Advance: США довольны - им теперь проще выдавливать Россию из Европы
11.02.2022
Главред: Путину нужна нейтральная Украина. Так ее легче захватить
01.03.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): Тбилиси не перестает стремиться в НАТО
12.08.2014
Заряженный воздух
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество