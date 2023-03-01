Что лучше: новостройка или вторичка в Севастополе?

Если вы задаетесь этим вопросом, то наверняка собираетесь инвестировать в недвижимость на юге России. Севастополь — отличный выбор, так как это город федерального значения и уровень жизни здесь выше, чем во всем Крыму. У вас есть два варианта: вторичка и новостройка. Мы советуем покупать именно вторичку в Севастополе, на странице https://sevastopol.etagi.com/vtorichnoe/ можно сориентироваться по актуальным ценам на недвижимость в городе. Но почему не новостройка? Давайте попробуем разобраться вместе.

Удобное месторасположение

Севастополь достаточно большой, он растянут и разделен паромной переправой. Именно поэтому здесь критически важно учитывать район покупки жилья, особенно если речь идет о переезде на ПМЖ. Вторичка в этом плане гораздо предпочтительнее, так как новостройки располагаются на отшибе и добираться до объектов социальной инфраструктуры вам может быть неудобно. Еще один важный момент: мы не советуем покупать квартиры у моря, естественно, если вам не критически важен вид. Во-первых, они стоят дороже, а во-вторых, в Севастополе бывает сильный ветер с моря и те же самые красивые панорамные окна будут сильно шуметь.

Возможность выбрать соседей

Новостройка в этом плане как кот в мешке. Вы не знаете, кто поселится рядом с вами. Например, в Севастополе очень много моряков, которые ходят в рейсы. Когда они с рейса возвращаются, то несколько недель приглашают в гости всех друзей по очереди, так что у них дома бывает очень шумно. А вот когда вы покупаете квартиру на вторичном рынке, можно предварительно пообщаться с соседями и узнать, что к чему. Есть ли рядом неблагополучные семьи, шумные компании, и так далее.

Отсутствие проблем с транспортной доступностью

В Севастополе общественный транспорт ходит по всему городу, но добираться на отшиб бывает проблематично. Именно поэтому лучше не новостройка на окраине, а вторичка с несколькими остановками в пешей доступности. Это избавит вас от необходимости подолгу ждать общественный транспорт, потому что будут альтернативные варианты как уехать/приехать. Ну и если у вас есть личный автомобиль, есть смысл искать вторичку в доме с большой парковкой. Местные жители очень жалуются, что в центре города не хватает парковочных мест, поэтому мы советуем обращать внимание на Гагаринский и Ленинский районы, здесь с этим меньше проблем и припарковать машину во дворе не составит труда.