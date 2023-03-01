Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"

Читатели Newsweek не поверили словам американского эксперта о мощи российских подлодок

Российский подводный флот является вызовом для США и НАТО, заявил эксперт по России Эдмондс журналу Newsweek. Однако не все читатели издания с этим согласны. По мнению некоторых комментаторов, российские подлодки – "выставочные экспонаты" и "пустая трата денег".

Россия воплощает в жизнь долгосрочный ядерный план ВМФ независимо от недавнего решения Владимира Путина выйти из международного договора, сообщил журналу Newsweek эксперт по России.

Глава санкт-петербургской Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов объявил в понедельник, что "Севмаш", крупнейшая российская судостроительная корпорация и единственный в стране производитель атомных подводных лодок, поставит ВМФ России две новых подлодки — стратегическую "Император Александр III" и многоцелевую "Красноярск" к концу года.

"„Севмаш” набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год", — сказал Рахманов государственному информационному агентству РИА Новости.

По сообщению российского агентства ТАСС, 29 декабря Путин принял участие в церемонии спуска на воду первой из двух подлодок — "Император Александр III". Подводная лодка класса "Борей" может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

В Минобороны России сообщили, что подлодки имеют пониженный уровень шума, более совершенные системы маневрирования и управления на больших глубинах, а также улучшенную систему управления вооружением. Ходовые испытания начнутся в июне этого года.

Первые испытания "Красноярска" начались первого ноября, сообщил тогда генеральный директор "Севмаша".

В начале месяца ВМФ России подтвердил, что вывел из эксплуатации стратегическую атомную подлодку "Дмитрий Донской", некогда входившую в систему вооружений времен холодной войны.

Подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) ценятся за скрытность и "точную доставку ядерных боеголовок". В ВМС США их называют "бумерами".

В состав ВМС США входит 14 ПЛАРБ класса "Огайо", каждая из которых несет до 20 баллистических ракет с разделяющимися боеголовками независимого наведения. Раньше они несли 24 ракеты, но в соответствии с положениями договора СНВ четыре ракетных блока были навсегда деактивированы.

Стратегическое вооружение ПЛАРБ представляет собой ракету Trident II D5 ("Трезубец"), которая имеет повышенную дальность и точность по сравнению с предшественницей Trident I C4.

Подлодки также имеют по три люка большего диаметра, которые позволяют быстро перемещать грузы, сменные модули оборудования и узлы механизмов. ВМС США утверждают, что это экономит время на пополнение запасов и техническое обслуживание, а также позволяет дольше находиться в автономном плавании.

"Конструкция подводных лодок класса „Огайо” допускает их эксплуатацию в течение 15 и более лет без капитального ремонта", — сообщают ВМС США. При этом экипажи в среднем проводят в море по 77 дней, а следующие 35 дней отводятся на техническое обслуживание в порту.

"Строились много лет"

На прошлой неделе Путин объявил, что Россия временно приостанавливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Это последнее из действующих между Москвой и Вашингтоном соглашений о контроле ядерных вооружений.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев счел это блефом, поскольку Путин никогда не собирался применять ядерное оружие в рамках конфликта на Украине.

На прошлой неделе Путин заявил, что помимо собственно США Москва должна "учитывать ядерный потенциал" других стран НАТО — в частности, Великобритании и Франции.

Научный сотрудник Центра военно-морского анализа и бывший директор по России в Совете национальной безопасности Джеффри Эдмондс (Jeffrey Edmonds) сообщил журналу Newsweek, что две российские подлодки "строились много лет" и не имеют никакого отношения к недавним заявлениям Путина ни насчет СНВ, ни распространения ядерного оружия.

"Некоторые мои коллеги всегда утверждали, что реальная военно-морская мощь России — это ее подводный флот, и я поддержу эту оценку, — сказал Эдмондс. — Это чрезвычайно боеспособные платформы, и они не изнашиваются в украинском конфликте. Независимо от исхода боевых действий на Украине российские подводные лодки останутся вызовом для обороны США и НАТО".

Подчеркнув, что он не специалист по "Огайо", Эдмондс назвал российские подлодки "равноценными". При этом он предположил, что американские все же технически более продвинуты по сравнению с противником.

Расширится ли сфера применения подлодок на втором году конфликтаконфликта? По мнению Эдмондса, такая эскалация остается маловероятной, если только боевые действия не затянутся на неопределенное время.

"Баррикада, которую возводит и отлаживает Россия, может стать камнем преткновения и точкой эскалации, если российские военные начнут (или продолжат — смотря с какой стороны посмотреть) проигрывать на Украине", — сказал Эдмондс.

Журнал Newsweek обратился за комментариями к ВМС США и Минобороны России, но ответа не получил.

Автор статьи: Ник Мордованец (Nick Mordowanec)

Комментарии читателей:

Charles

Может, если бы Путин вложил хотя бы часть этих денег в элементарную воинскую подготовку, у русских на Украине дела бы обстояли иначе. Подводная лодка — всего лишь выставочный экспонат, чтобы создать иллюзию технологически развитой нации. А по сути лишь пустая трата денег и ресурсов.

FabricatorGeneral

"Курск" превратился в глубоководный риф. "Москва" не смогла управлять РЛС и ПВО одновременно. "Кузнецов" постоянно дымит и чадит. Что-то не ладится у России с высококлассным флотом!

Hhm294

Надо отдать им должное: пожар на "Кузнецове" они все же погасили. Теперь он всего лишь не держится на плаву и не может двигаться своим ходом.

Maximilian Josephs

Ни для кого не секрет, что российские сухопутные войска и системы вооружения — это нелепая шутка. Их единственное достоинство — это количество. Логично предположить, что и на флоте у них то же самое.

Concerned Citizen

Так вы специалист по оружию? Судя по реальной ситуации, на "нелепую шутку" российские сухопутные войска никак не похожи: у Украины на текущий момент значительный численный перевес, но она никак не вернет себе контроль над всеми утраченными землями.

DeadEyedJack

Не волнуйтесь, братва, эта штука не поплывет еще года три как минимум. И пользы от нее, как от всякой новинки, не будет никакой. И к тому же без западных технологий тягаться с Западом России не по зубам.

Bluecollarbytes

Не сомневаюсь, США скоро узнают, на что способна эта пара подлодок — какая у них сигнатура, как их отслеживать, какие у них слабости и так далее.

Rafterman

Самое сложное — засечь ее в первый раз, чтобы НАТО/США заполучили все необходимые характеристики. Вот я удивлюсь, если они будут запускать ее часто или тем паче далеко от родных вод.

Dan

Честно говоря, я не расстроюсь, если они упокоятся на дне морском рядом с "Москвой".