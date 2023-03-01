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Военное обозрение

Армия США разрабатывает новые системы связи для ведения широкомасштабных военных кампаний

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США ведет разработку и тестовые испытания новейших систем связи, способных обеспечить управление и взаимодействие крупных войсковых подразделений, находящихся в разных частях света, в условиях широкомасштабных военных кампаний. О некоторых подробностях новой концепции, известной как Capability Set 25, рассказывается в публикации американского военно-аналитического издания C4ISRNET.

Новые технологии коммуникаций должны обеспечивать устойчивую связь между армейскими подразделениями численностью от 15 000 военнослужащих. Такой уровень взаимодействия в Пентагоне считают соответствующим новым угрозам, исходящим для США от технологически развитых вооруженных сил России и Китая, которые Вашингтон объявил своими стратегическими противниками.

Для ускорения разработки новых технологий и специализированной техники военное руководство Соединенных Штатов намерено активно привлекать частные компании.

День, когда армия создавала только свои собственные возможности и развертывала их, прошел. Все мы должны быть в игре, потому что, откровенно говоря, наши противники идут ва-банк

— заявил высокопоставленный сотрудник службы информационных технологий Минобороны США на состоявшейся в прошлом месяце конференции Army IT Day.

Разработка концепции Capability Set 25 была начата в 2021 году. В конце пошлого года Исполнительный офис программы по командованию, контролю и связи (PEO C3T) армии США направил группу экспертов для тестовых испытаний новых средств связи, установленных на ОБТ Abrams, бронированные машины Stryker и БМП Bradley. Однако в тот раз эксперимент окончился неудачей, сообщил представитель PEO C3T. По его словам, проблема заключается в слишком большом разнообразии и сложностях в совместимости различных типов оборудования связи, установленных на бронетехнике разных классов.

До последнего времени армия США использовала оборудование и технологии связи, не рассчитанные на широкомасштабное военное противостояние с армиями, владеющими современными средствами радиоэлектронной борьбы. Однако противостояние с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе или с Россией в Европе потребует более сложных и отказоустойчивых средств коммуникаций, способных устанавливать надежную связь между большим количеством подразделений различных родов войск.

Набор возможностей Capability Set 25 — это первая концептуальная разработка, которая изначально ориентирована на дивизию, формирование, способное к длительным боевым действиям. Более ранние системы были рассчитаны на бригадный уровень, что соответствовало доктрине армии США в войне с террористическими группировками, не обладающими современными техническими возможностями.

С тех пор все изменилось: новая эра соперничества великих держав отвлекает внимание от Ближнего Востока и групп боевиков с более низким или устаревшим оборудованием

— заключает автор статьи.

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Китай
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