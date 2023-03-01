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ТАСС

СМИ: Запад оказался не готов поставить Киеву обещанное количество танков

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Один из танков Leopard 1A5(BE), списанных бельгийской армией, на хранении бельгийской компании OIP Land Systems в Турне (Бельгия)
Один из танков Leopard 1A5(BE), списанных бельгийской армией, на хранении бельгийской компании OIP Land Systems в Турне (Бельгия).
Источник изображения: Pjotr Sauer / The Guardian

The New York Times считает, что поток танков, который обещали европейские лидеры, больше похож на ручеек, так как западные страны обнаружили, что необходимых танков в их арсенале нет или они не имеют запасных частей

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Европейские страны, которые пообещали Украине поставить танки Leopard 2, оказались не готовы направить Киеву заявленное количество машин. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

"Повсеместная тенденция [на протяжении последних лет] в европейских армиях - сокращение, сокращение и сокращение <...>. В конце концов многие [страны], как и Германия, шли по одному маршруту: война - это теоретическая вещь. Так что у нас есть теоретические танки", - приводит издание слова эксперта Немецкого общества внешней политики Кристиана Меллинга.

Как отмечает издание, поток танков, который обещали европейские лидеры, больше похож на ручеек, так как западные страны обнаружили, что необходимых танков в их арсенале нет или они не имеют запасных частей. Западным странам также пришлось вернуть инструкторов, которые ранее ушли в отставку, чтобы обучить украинских военных использовать танки старых моделей.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2  и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Немецкие танки, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, будут поставлены Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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