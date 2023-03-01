Военкор рассказал о проблеме для немецких танков на Украине

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В том, что Киев получит танки натовского образца, сомнений ни у кого не осталось. В частности, уже появились сообщения о прибытии первых «Леопардов» на Украину.

Между тем, пока различные эксперты рассуждают о том, насколько боеспособны западные танки и какие трудности ждут ВС РФ в ходе противостояния с этими машинами, российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале рассказал о серьезной проблеме, с которой столкнутся «Леопарды» на территории нашей «западной соседки».

С его слов, «импортные» танки слишком тяжелые, и наши (соответственно и большинство украинских) мосты для них не приспособлены.

Стоит отметить, что вторая версия немецкой «кошки» действительно очень тяжелая. Так модификация 2A4 весит более 55 тонн, а 2А6 – и вовсе 63 тонны. Для сравнения, наш Т-72 имеет массу в 41 тонну, Т-80 – 42 тонны (Т-80У – 46 т.), а Т-90 – 46,5 тонн.

По мнению Сладкова, именно с этим связана передача Германией танковых мостоукладчиков Biber для ВСУ сверх запланированной нормы.

В то же время, военкор отметил, что для украинских войск «сверхмассивные» немецкие танки станут настоящей «головной болью». Ведь в момент переправы с использованием машин Biber, под удар артиллеристов ВС РФ будет попадать не только сам «Леопард», но и мостоукладчик в придачу.

Впрочем, эксперт предположил, что увеличение количества поставок инженерной техники может быть обусловлено и другой причиной.

Сладков допустил, что ВСУ планируют наступать на укрепленные российские позиции, например, в Белгороде. Между тем, военкор подчеркнул, что помимо рвов ВСУ ждут также бетонные надолбы, минные поля, МЗП и огневые точки. Поэтому наступление для украинских войск и переданных им немецких танков не станет «легкой прогулкой».

Мы готовы!

- написал Сладков.