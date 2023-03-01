Войти
Военное обозрение

Военкор рассказал о проблеме для немецких танков на Украине

215
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В том, что Киев получит танки натовского образца, сомнений ни у кого не осталось. В частности, уже появились сообщения о прибытии первых «Леопардов» на Украину.

Между тем, пока различные эксперты рассуждают о том, насколько боеспособны западные танки и какие трудности ждут ВС РФ в ходе противостояния с этими машинами, российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале рассказал о серьезной проблеме, с которой столкнутся «Леопарды» на территории нашей «западной соседки».

С его слов, «импортные» танки слишком тяжелые, и наши (соответственно и большинство украинских) мосты для них не приспособлены.

Стоит отметить, что вторая версия немецкой «кошки» действительно очень тяжелая. Так модификация 2A4 весит более 55 тонн, а 2А6 – и вовсе 63 тонны. Для сравнения, наш Т-72 имеет массу в 41 тонну, Т-80 – 42 тонны (Т-80У – 46 т.), а Т-90 – 46,5 тонн.

По мнению Сладкова, именно с этим связана передача Германией танковых мостоукладчиков Biber для ВСУ сверх запланированной нормы.

В то же время, военкор отметил, что для украинских войск «сверхмассивные» немецкие танки станут настоящей «головной болью». Ведь в момент переправы с использованием машин Biber, под удар артиллеристов ВС РФ будет попадать не только сам «Леопард», но и мостоукладчик в придачу.

Впрочем, эксперт предположил, что увеличение количества поставок инженерной техники может быть обусловлено и другой причиной.

Сладков допустил, что ВСУ планируют наступать на укрепленные российские позиции, например, в Белгороде. Между тем, военкор подчеркнул, что помимо рвов ВСУ ждут также бетонные надолбы, минные поля, МЗП и огневые точки. Поэтому наступление для украинских войск и переданных им немецких танков не станет «легкой прогулкой».

Мы готовы!

- написал Сладков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Шилка
Компании
МЗП
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
14.01.2009
Кипр приобретет 41 российский основной боевой танк T-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество