Как промышленность в России пережила 2022 год и чего ждет в 2023 году

Минпромторг прогнозирует четырехкратный рост производства продукции легпрома для СВО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Санкции против РФ и массовый уход из страны западных компаний в прошлом году не привели к краху российской промышленности: как следует из данных Минпромторга, объем промышленного производства сократился всего на 0,6%, хотя ожидалось падение на 1,8%.

В этом году, прогнозирует ведомство, некоторые отрасли ожидает серьезный рост - так, объем производства товаров легкой промышленности для нужд военных увеличится сразу вчетверо.

ТАСС выяснил, как предприятия страны ощущают последствия санкций и находят источники роста в специальной военной операции.

Ожидание и реальность

Осенью Минэкономразвития РФ прогнозировало падение промышленного производства в стране по итогам 2022 года на 1,8% и возвращение к положительной динамике начиная с 2024. Сильнее всего на фоне санкций и необходимости перестраивать логистические цепочки пострадали добыча полезных ископаемых и обрабатывающие отрасли.

В Минпромторге отмечают, что результаты оказались лучше ожиданий - промышленное производство снизилось только на 0,6%. "При этом динамика по году была неоднородная - восстановительный рост наблюдался во втором полугодии благодаря воздействию на экономику антикризисных мер", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также обратили внимание на то, что ключевым негативным фактором стала именно логистика: "Это подтверждается и тем, что рост наблюдался в отраслях, ориентированных на внутреннего потребителя (лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях; одежда; компьютеры, электронные и оптические изделия, мебель и пр.)". В целом, по оценке Минпромторга, российская промышленность продемонстрировала "неплохие результаты и устойчивость".

Согласно данным Росстата, среди обрабатывающих отраслей выросли, в частности, производство металлических изделий (кроме машин и оборудования), объем которого увеличился на 7%, и выпуск одежды (плюс 2,1%). Позитивную статистику отмечают и в Госдуме. "Из приятных неожиданностей - рост показала легкая промышленность, а также радиоэлектронная промышленность и фармацевтика", - сказал ТАСС глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Отчасти это связано с нуждами специальной военной операции - в Ивановской области, где в прошлом году произвели почти половину спецодежды в стране, на отдельных предприятиях выпуск продукции двойного и специального назначения увеличился в два раза. По словам замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова, регион стал одним из лидеров в решении главной проблемы второй половины 2022 года - в обеспечении российской армии вещевым имуществом.

Дополнительные смены и новые товары

Рост гособоронзаказа, по словам Гутенева, не потребовал расширения производства от компаний гражданского сектора, в том числе выпускающих отдельные комплектующие. Вместо этого оборонные предприятия увеличили количество смен, задействовали больше мощностей и повысили удельную выработку.

Это подтверждает пример Тульской области - одного из ключевых регионов в оборонно-промышленном комплексе. Местные предприятия справились с ростом выпуска продукции специального и двойного назначения за счет привлечения "дочек", в том числе из малого и среднего бизнеса. В Кировской области, где объем производства для "оборонки" вырос почти в полтора раза, кооперация со сторонними малыми и средними компаниями была "незначительной", рассказали в региональном Минпромторге.

В Санкт-Петербурге, который по итогам 2022 года показал рост промышленного производства на 3,9%, также не видят переориентации заводов на военные нужды. "Есть ряд предприятий, которые дозагрузились благодаря исполнению оборонных заказов", - сказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Вместе с тем в других регионах гражданские компании подключаются к производству продукции, востребованной в ходе военной операции. Например, в Ставропольском крае число предприятий, работающих в интересах "оборонки", за год возросло на порядок - с 4 до 42.

Многие компании в регионах переориентируют свое производство под оборонные нужды: волгоградская "Стереотек", которая занимается 3D- и 5D-принтерами и изготовлением деталей с их помощью, наладила выпуск кровоостанавливающих жгутов, а якутская "Хоту тент" (производит палатки и тенты) предложила военным накидку-трансформер "Чомпо" из материала, скрывающего от тепловизоров. "Чомпо" заменяет большое количество предметов, это шесть в одном: куртка, спальный мешок, полог, лежанка, обычное одеяло и в случае ранения переноска", - пояснил ТАСС руководитель военного направления "Хоту тент", изобретатель Дуолан Андреев.

Перспективы роста

По мнению Гутенева, российская промышленность в этом году вырастет на 3,5-4%, "как бы это оптимистично ни звучало". Депутат считает оптимизм оправданным в том числе примером прошлого года, когда "цифры были гораздо более пессимистичные", но "реалии превзошли ожидания".

В частности, прорыва власти ожидают от легкой промышленности, которая в 2022 году активно включилась в производство продукции для военных нужд. По данным Минпромторга, на разных уровнях кооперации было задействовано порядка 500 предприятий отрасли, и в 2023 году объем выпуска по оборонным заказам в этой сфере вырастет вчетверо. "Условия повышенного заказа в 2023 году требуют дополнительного расширения вовлеченных мощностей российской промышленности и соответствующего сырьевого обеспечения за счет отечественных ресурсов. Отметим, что в 2023 году ожидается рост не менее чем в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами", - сообщили в министерстве.