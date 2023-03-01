Saab получила крупный заказ от неназванной западной страны

ЦАМТО, 28 февраля. Шведская компания Saab 23 февраля объявила о подписании с правительством одной из неназванных западных стран рамочного соглашения и получения связанных заказов на поставку ряда оборонных систем.

Общая стоимость заказов составляет около 8 млрд. шведских крон (773,12 млн. долл.). Поставки запланированы на 2023-2026 гг.

В перечень покупок входят 84-мм ручные противотанковые гранатометы "Карл-Густав", ЗРК ближнего действия RBS-70 NG и РЛС Giraffe 1X.

В соответствии с требованиями действующего Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке, Saab AB обязана обнародовать информация о продаже, однако ввиду интересов национальной безопасности, дополнительные данные о заказчике и размещенных заказах раскрыты не будут.