Войти
ЦАМТО

Saab получила крупный заказ от неназванной западной страны

207
0
0
Мобильная ПУ с ракетами RBS 70NG
Мобильная ПУ с ракетами RBS 70NG.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 28 февраля. Шведская компания Saab 23 февраля объявила о подписании с правительством одной из неназванных западных стран рамочного соглашения и получения связанных заказов на поставку ряда оборонных систем.

Общая стоимость заказов составляет около 8 млрд. шведских крон (773,12 млн. долл.). Поставки запланированы на 2023-2026 гг.

В перечень покупок входят 84-мм ручные противотанковые гранатометы "Карл-Густав", ЗРК ближнего действия RBS-70 NG и РЛС Giraffe 1X.

В соответствии с требованиями действующего Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке, Saab AB обязана обнародовать информация о продаже, однако ввиду интересов национальной безопасности, дополнительные данные о заказчике и размещенных заказах раскрыты не будут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Продукция
RBS-70
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
21.04.2021
Самая мирная армия
16.04.2021
Иран в кольце врагов
26.02.2018
Шоковая терапия для Запада
26.04.2017
Равнение на Швейка
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
16.03.2015
Объем экспорта ВиВТ Швеции в 2014 году снизился на 33 проц. по сравнению с 2013 годом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество