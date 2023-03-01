Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее

На месте падения неустановленного летательного аппарата в Гиагинском районе Адыгеи.

Минобороны: российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники на Кубани и в Адыгее

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "один БПЛА упал в поле, другой беспилотник отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры".