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РИА Новости

Российские системы РЭБ подавили беспилотники ВСУ на Кубани и в Адыгее

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На месте падения неустановленного летательного аппарата в Гиагинском районе Адыгеи
На месте падения неустановленного летательного аппарата в Гиагинском районе Адыгеи.
Источник изображения: © Фото : канал Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова в Telegram

Минобороны: российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники на Кубани и в Адыгее

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "один БПЛА упал в поле, другой беспилотник отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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