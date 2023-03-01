Лавров отметил сбалансированную позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины

При этом глава МИД РФ обратил внимание на беспрецедентное давление Запада в отношении государств региона

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Арабские страны, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, занимают сбалансированную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам и организаторам XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"С удовлетворение констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами", - говорится в обращении министра.

Как отметил Лавров, развитие отношений со странами Ближнего Востока и Северной Африки является приоритетным для внешней политики РФ. "Укрепление доверительного диалога и разнопланового взаимовыгодного сотрудничества с каждой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также функционирующими на ближневосточном пространстве многосторонними объединениями в числе безусловных стратегических приоритетов внешней политики России", - добавил глава МИД РФ.

"Российская дипломатия продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, стабильности и процветания. Будем и далее содействовать преодолению кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран", - резюмировал Лавров.