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ЦАМТО

Латвия намерена ускорить покупку противокорабельных ракет NSM

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Пуск противокорабельной ракеты Naval Strike Missile
Пуск противокорабельной ракеты Naval Strike Missile.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 28 февраля. Согласно информации TVNet, Латвия может приобрести противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile) раньше, чем предполагалось, благодаря увеличению военных расходов.

Как заявила на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр обороны Латвии Инара Мурниеце, военные расходы страны могут достичь уровня 3% ВВП раньше, чем планировалось, что позволит подписать контракты на закупку береговой системы противокорабельной обороны на базе ПКР NSM и шести РСЗО M142 HIMARS весной этого года. Кроме того, в планы закупок входит ЗРК средней дальности. Ожидается, что расходы Латвии на оборону будут увеличены до 3% ВВП к 2027 году. В 2023 году Латвия планирует выделить на оборону около 987 млн. евро или около 2,25% ВВП страны.

По информации латвийских СМИ, командующий ВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил депутатам, что как только Латвия приобретет противокорабельные ракетные комплексы, российский эксклав Калининград больше не будет представлять для Латвии "проблему безопасности". Вместо этого Калининград превращается в серьезную проблему для России. Генерал предположил, что планы России предполагают создание зоны, доступ к которой запрещен или блокирован (A2/AD) за счет блокирования воздушного пространства и морской акватории для обеспечения возможности выполнять задачи в Балтийском море и защищать Калининград. Единственным способом противодействия названо создание Латвией надежной морской обороны. Три прибалтийских государства договорились о закупке противокорабельных ракет, как об одном из трех приоритетов в сфере повышения обороноспособности. В связи с конфликтом на Украине все три страны ускорили программы приобретения вооружений.

Минобороны Латвии инициировало переговоры с США о закупке противокорабельных ракетных комплексов на базе ПКР NSM осенью прошлого года. Предполагалось подписать контракт в 2023 году.

ПКР NSM – это ракета, пуск которой может осуществляться с различных платформ по целям на море и на суше. NSM обеспечивает поражения высокозащищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км, скорость полета составляет 0,7-0,9М. Ракета оснащена комбинированной системой наведения: на маршевом участке траектории полета используется инерциальная с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR система навигации, а на конечном участке включается двухдиапазонная пассивная тепловизионная головка самонаведения. Автономная система распознавания целей (ATR) ГСН обеспечивает обнаружение, распознавание и поражение заданной цели в группе.

В состав дивизиона береговой обороны обычно входят две ракетные батареи, включая 3 командирские машины (для командира дивизиона и двух командиров батарей), 6 самоходных пусковых установок и 6 машин боевого управления, три мобильных узла связи, две транспортно-заряжающие машины, специализированная мастерская на автомобильном шасси, две трехкоординатные РЛС. На каждой ПУ размещается 4 ракеты.

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Страны
Латвия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
NSM
Компании
Leonardo
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