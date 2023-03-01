Латвия намерена ускорить покупку противокорабельных ракет NSM

ЦАМТО, 28 февраля. Согласно информации TVNet, Латвия может приобрести противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile) раньше, чем предполагалось, благодаря увеличению военных расходов.

Как заявила на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр обороны Латвии Инара Мурниеце, военные расходы страны могут достичь уровня 3% ВВП раньше, чем планировалось, что позволит подписать контракты на закупку береговой системы противокорабельной обороны на базе ПКР NSM и шести РСЗО M142 HIMARS весной этого года. Кроме того, в планы закупок входит ЗРК средней дальности. Ожидается, что расходы Латвии на оборону будут увеличены до 3% ВВП к 2027 году. В 2023 году Латвия планирует выделить на оборону около 987 млн. евро или около 2,25% ВВП страны.

По информации латвийских СМИ, командующий ВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил депутатам, что как только Латвия приобретет противокорабельные ракетные комплексы, российский эксклав Калининград больше не будет представлять для Латвии "проблему безопасности". Вместо этого Калининград превращается в серьезную проблему для России. Генерал предположил, что планы России предполагают создание зоны, доступ к которой запрещен или блокирован (A2/AD) за счет блокирования воздушного пространства и морской акватории для обеспечения возможности выполнять задачи в Балтийском море и защищать Калининград. Единственным способом противодействия названо создание Латвией надежной морской обороны. Три прибалтийских государства договорились о закупке противокорабельных ракет, как об одном из трех приоритетов в сфере повышения обороноспособности. В связи с конфликтом на Украине все три страны ускорили программы приобретения вооружений.

Минобороны Латвии инициировало переговоры с США о закупке противокорабельных ракетных комплексов на базе ПКР NSM осенью прошлого года. Предполагалось подписать контракт в 2023 году.

ПКР NSM – это ракета, пуск которой может осуществляться с различных платформ по целям на море и на суше. NSM обеспечивает поражения высокозащищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км, скорость полета составляет 0,7-0,9М. Ракета оснащена комбинированной системой наведения: на маршевом участке траектории полета используется инерциальная с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR система навигации, а на конечном участке включается двухдиапазонная пассивная тепловизионная головка самонаведения. Автономная система распознавания целей (ATR) ГСН обеспечивает обнаружение, распознавание и поражение заданной цели в группе.

В состав дивизиона береговой обороны обычно входят две ракетные батареи, включая 3 командирские машины (для командира дивизиона и двух командиров батарей), 6 самоходных пусковых установок и 6 машин боевого управления, три мобильных узла связи, две транспортно-заряжающие машины, специализированная мастерская на автомобильном шасси, две трехкоординатные РЛС. На каждой ПУ размещается 4 ракеты.