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Интерфакс-АВН

На учения в Литву прибыли 600 немецких военных с техникой

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Солдаты бундесвера. Архивное фото
Солдаты бундесвера. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Matthias Rietschel

Вильнюс. 28 февраля. ИНТЕРФАКС/BNS - Около 600 военнослужащих 41-й бригады вооруженных сил ФРГ прибыли в Литву для участия в начинающихся во вторник совместных учениях, доставлено около 240 единиц боевой техники, сообщили в литовской армии.

В понедельник вечером после высадки в Клайпедском морском порту колонна военной техники немецкой армии двинулась на полигон в Швенченском районе, где пройдут учения "Молния гриффона".

Они продлятся до 10 марта.

В начале октября прошли первые совместные учения "Быстрый грифон"

Передовое подразделение командования 41-й мотострелковой бригады с 4 сентября прошлого года постоянно дислоцируется в Литве.

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Страны
Германия
Литва
Проекты
Военные учения
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