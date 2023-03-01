«Рисковать дроном не хочу»: российские бойцы отмечают нарастающее подавление беспилотников противником и «соседями»

Источник изображения: topwar.ru

В начале проведения спецоперации наблюдался большой разрыв в оснащении дронами в пользу ВСУ. Однако уже через несколько месяцев ситуация серьёзно изменилась, главным образом за счёт потока гражданских БПЛА в подразделения российских войск, организованного в рамках волонтёрских поставок. Одновременно с этим началось насыщение фронта средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Причём этот процесс происходил с обеих сторон противостояния. В итоге к настоящему времени в разы возросли риски применения БПЛА.

Около двух месяцев фиксируются проблемы с использованием гражданских дронов. Стало опасно запускать «птичку». Соседи говорят, уводят только так. Чуть не увели наш. Больше рисковать дроном не хочу

- отмечают российские бойцы.

С их слов, во избежание увода беспилотников неприятелем они всё чаще приматывают к БПЛА леску или капроновую нить, но это требует увеличения расчёта до двух человек, так как второй номер нужен, чтобы следить за «тросом», который может намотаться на винты и двигатель.

Нарастающее подавление беспилотников фиксируется даже в ближнем тылу, на расстоянии 4-5 км. Как поясняет ряд бойцов, маловероятно, что на данной дистанции работают средства РЭБ неприятеля. Имеются многочисленные случаи, когда свои дроны принимались за чужие, например, солдаты из танкового подразделения перехватывали из противодронового ружья возвращающиеся по выполнении задания беспилотники артиллеристов. Аналогичным образом в принадлежности БПЛА могут запутаться и расчёты станций РЭБ.

Источник изображения: topwar.ru

Необходимо организовать взаимодействие с расчётом станции РЭБ (а не с начальником службы РЭБ, связь с которым очень трудно наладить с ЛБС [с передовой]), это главная задача каждого оператора БПЛА

- считают артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии.

С их слов, начальникам служб БПЛА пора наконец-то принять во внимание факт наличия у подразделений собственных беспилотников, а начальникам служб РЭБ систематизировать использование маломощных станций помех, главным образом – противодроновых ружей, чтобы об их работе были осведомлены командиры соседних подразделений.

В техническом плане артиллеристы советуют использовать дрон только на прочной привязи и оснащать беспилотники GPS-трекерами, например, обычными детскими часами с соответствующим приложением в телефоне, которое сообщит об их местоположении в случае приземления. Указывается, что оснащение БПЛА парашютом не решит проблему, так как перехват управления не позволит выключить двигатель и беспилотник в итоге просто разобьётся. В части помехоустойчивости указывается на слабую защищённость военных дронов, что не даёт им особого преимущества перед гражданскими БПЛА.

Что касается «Орланов». Последние несколько месяцев их эффективность упала практически до нуля. Защищённость каналов управления показала себя очень плохо. Их применение всё реже и реже

- утверждают артиллеристы.

Со своей стороны отметим, что долгие годы Минобороны заявляло о высокой эффективности внедряемых в армию современных автоматизированных систем управления войсками. Именно АСУВ должны отвечать за горизонтальные связи между различными подразделениями на поле боя. Судя по тому, что командиры подразделений вынуждены по своей инициативе устанавливать контакты с соседями, обмениваясь информацией через обычные мессенджеры, внедрение АСУВ числится только на бумаге.