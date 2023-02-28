Bertoni Solutions отзывы: пользуется брокер доверием

Bertoni Solutions – инвестиционный брокер который работает на территории СНГ относительно недавно. Однако, было бы несправедливым расценивать его, как молодую брокерскую компанию, совершающую свои первые шаги. Онлайн-брокер известен в Великобритании с 2017 года. И профессионалы, которые оставляют отзывы о Bertoni Solutions, сразу воспринимают посредника всерьез. В их кругу он однозначно считается отраслевым лидером.

Bertoni Solutions отзывы: какую информацию можно получить от клиентов

Чтобы понять, пользуется брокер доверием или нет у российских инвесторов, достаточно обратить внимание на отзывы о Bertoni Solutions на популярных ресурсах:

Из отзывов о Bertoni Solutions следует, что причин не доверять брокеру попросту нет. Так, свои обязательства перед клиентами в части выплаты прибыли он выполняет в полном объеме. Доказательств обратного нет. Финотдел компании оформляет заявки молниеносно. Выплаты, как правило, осуществляются в течение 1-2 рабочих дней. Хотя Регламент предусматривает для этой процедуры трое суток.

Отзывы о Bertoni Solutions также свидетельствуют: на платформе отсутствуют скрытые платежи. Все расходы прозрачны и доступны даже владельцам небольших депозитов.

Вышеизложенное позволяет понять, почему брокер пользуется таким доверием в инвестиционном сообществе. Но разве могло быть иначе? Он действует предельно честно, как того и требует наличие лицензии известнейшего британского регулятора.

Преимущества торговли на регулируемой платформе

У регулируемого Financial Conduct Authority (FCA) брокера есть несколько очевидных преимуществ:

Работает на законных основаниях. Лицензия FCA является юридическим требованием для большинства британских торгово-финансовых посредников и других фирм, предоставляющих финансовые услуги.

Прошел тщательную проверку и строгий процесс подачи заявки, прежде чем получил лицензию на работу в Великобритании.

Всегда соблюдает строгие нормативные требования регулятора.

Обеспечивает максимальную безопасность депозитов своих клиентов.

Предоставляет инвесторам доступ к Службе финансового омбудсмена — бесплатной независимой структуре, созданной для разрешения споров между поставщиками финансовых услуг и трейдерами.

Авторы отзывов о Bertoni Solutions часто подчеркивают, что в большей степени доверяют полностью регулируемым торговым площадкам.

Предложения и условия Bertoni Solutions

Пользователи британской онлайн-платформы удовлетворены предоставленными возможностями:

Для старта инвестирования достаточно всего лишь 150 долларов США. Такой порог входа делает трейдинг доступным практически каждому жителю Российской Федерации. Предусмотрено гибкое кредитное плечо вплоть до 1:500. Пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать коэффициент, согласно индивидуальной склонности к риску. Через единый онлайн-счет и при помощи единого программного обеспечения открывается выход на все ликвидные финансовые рынки (от ФХ до криптовалютного). Общий охват — более 100 инвестиционных активов. Обеспечено сквозное исполнение приказов с узкими рыночными спредами и комиссией 5 долларов США за торгуемый лот. При этом минимальный торгуемый объем — микролот. В наличии хороший выбор учетных записей — со стартом от $150/$2500/$10000/$25000/$50000/$100000/$250000. Онлайн-терминал — один из лучших в отрасли, обладающий множеством наград UTIP.

Комфортные условия создают предпосылки для увеличения клиентской базы, всецело доверяющей брокерской компании.

Онлайн-терминал

ПО UTIP известно уже более 15-ти лет. И все эти годы оно остается лидером отрасли. Программное обеспечение для трейдинга регулярно обновляется и имеет удобный идентификатор, который позволяет входить в учетную запись с любого устройства.

Существует загружаемая версия для Windows или Mac, отдельная веб-платформа и инновационное мобильное приложение для iOS или Android.

Мобильное приложение оптимизировано для работы с различными рынками. Самый востребованный функционал программы:

доступ к нескольким типам ордеров;

оповещения о ценах;

расширенный спектр инструментов технического анализа;

списки наблюдения;

новости.

Для качественного теханализа предусмотрено более 60 индикаторов, уже встроенных в терминал, геометрические шаблоны и инструменты рисования. UTIP поддерживает социальный трейдинг.

Новости и аналитика

Команда брокера публикует экспертную аналитику и прогнозы. На сайте представлены экономический календарь и калькуляторы для маржи, валюты, пипсов, свопов и прибыли.

Есть несколько источников рыночных новостей. В соответствующем разделе появляется в среднем одна/две статьи в день, причем многие статьи посвящены конкретному активу.

Несколько раз в неделю проводятся вебинары. Во время вебинаров эксперты сообщают о важных рыночных изменениях. Еженедельный обзор суммирует события предыдущей недели, а также предоставляет прогнозы для известных событий текущего периода.

Техподдержка Bertoni Solutions

Со службой поддержки клиентов можно связаться через чат, электронную почту, по телефону. Доступны для комментариев, пожеланий и отзывов о Bertoni Solutions популярные мессенджеры, а также страницы в социальных сетях. Все сервисы работают с понедельника по пятницу, поэтому онлайн-трейдеры получают помощь и поддержку в реальном времени.

Время отклика в чате относительно быстрое. Примечательно, что на связь выходит сразу живой член команды, а не чат-бот. Видимо, именно поэтому все вопросы решаются максимально оперативно.

Что касается электронной почты, то она предназначена для более развернутых обращений, содержащих вложенные документы. Ответное письмо приходит, как правило, в течение пары часов.

Региональные номера телефонов указаны в разделе сайта «Контакты» для клиентов из Великобритании, Канады, России и других стран.

Заключение

Bertoni Solutions — мощный и честный онлайн-брокер. И в этом нет никаких сомнений. Главное, как свидетельствуют отзывы о Bertoni Solutions, посредник серьезно относится к тому, что делает. Он отлично регулируется и предоставляет превосходный набор сервисов, чтобы удовлетворить потребности инвесторов разного уровня, от новичков до институционалов. Ему стоит доверять.