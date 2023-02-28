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На что обращать внимание, выбирая китайские автомобили б/у?

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Если вы задаетесь этим вопросом, то наверняка рассматриваете вариант покупки подержанного авто и заинтересовались китайским автопромом. Это логично, ведь на многие европейские иномарки детали сейчас не найти, их просто не завозят в Россию. Именно поэтому авто из КНР пользуются огромным спросом, причем как новые, так и б/у. На сайте https://avanta-avto-credit.ru/ вы можете даже оформить подержанную машину в кредит, если на руках нет всей суммы сразу. Но что именно нужно учитывать при выборе китайского б/у авто? Давайте попробуем разобраться.

Проверяйте юридическую чистоту

Во-первых, у машины должно быть всё в порядке с документами. Это касается не только китайских авто, но и любых других. По гос. номеру и VIN вы можете заказать подробный отчет и узнать реальную историю транспортного средства: количество владельцев в ПТС, реальный пробег, количество проведенных по страховке ДТП, и так далее. Лучше покупать машину с оригиналом ПТС, так как дубликат и восстановление по утере часто говорит о каких-то махинациях с продажей. В первую очередь стоит проверить основные сведения, периоды регистрации, участие в ДТП (хотя бы за 5-7 лет), нахождение ТС в розыске, наличие ограничений на регистрационные действия, страховку.

Доверяйте проверенным брендам

В Китае очень много производителей авто, но на слуху у нас далеко не все. Например, Haval Jolion или Chery Tiggo точно не нуждаются в представлении, а вот если о бренде ранее вы не слышали, то это серьезный повод задуматься. В последние 5 лет китайцы очень активно работают на узнаваемость и стараются закрепиться на автомобильном рынке, поэтому мы советуем доверять брендам, которые вкладываются в рекламу и имеют на руках все необходимые сертификаты, подтверждающие качество используемых деталей.

Дефекты кузова

Не стоит покупать китайские авто, на которых вы видите ржавчину. Это является показателем отсутствия оцинковки, а значит при любом малейшем повреждении металла он начнет ржаветь. Возможно, текущий владелец машины хотел избавиться от нее как раз по этой причине, даже если он говорит обратное. Если какие-то детали перекрашены и это явно бросается в глаза, то это серьезный повод задуматься. Мало того что это попытка скрыть участие в ДТП, так предыдущий владелец машины еще и не позаботился о том, чтобы качественно выполнить покраску детали. Это говорит о халатном отношении к ТС.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Китай
Россия
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