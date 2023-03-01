Россия использовала санкции для развития: как экономика выстояла в 2022 году

Поговорили с экспертами о том, что помогло стране выдержать рекордное санкционное давление

Россия год назад начала вынужденно перестраивать экономическую систему. Многие меры удалось подготовить заранее — эта работа велась еще с 2014 года. В частности, именно благодаря программе импортозамещения и действиям ЦБ удалось сохранить многие производства, а также работу платежной системы в стране. С начала специальной военной операции (СВО) против России было введено в общей сложности десять пакетов европейских санкций, которые включили 1 275 россиян в черный список и ввели 435 мер против юридических лиц. Эксперты отмечают, что после ухода из страны части иностранных компаний пустующие ниши были заняты местными производителями, а вызов в виде санкций и ограничений многим удается конвертировать в успех. Рассказываем о том, как проходит стресс-тесты страна — рекордсмен по количеству введенных санкций.

Пакеты с пакетами

Конец февраля 2022 года ознаменовался новой масштабной датой — началом Россией специальной военной операции. Но для страны эти февральские дни стали еще и стартом в беспрецедентной гонке на выживание основ всей экономической системы. 22 февраля 2022 года Евросоюз в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик запустил первый пакет санкционных мер в отношении России. Весь прошлый год Евросоюз целился не только на уничтожение российской экономики, но и на полное отключение страны от внешнего мира, запретив продавать в Россию самолеты и запасные части к ним, а также страховать воздушные суда и передавать их в лизинг. Для российской авиации были закрыты полетные зоны над Европой. Больше всего ограничительных мер было введено весной — с конца февраля по начало июня были приняты пять пакетов санкций.

Оказались под запретом поставки продукции двойного назначения, ЕС со странами-соратниками заморозил резервы Банка России, а четыре российских банка — ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Промсвязьбанк — отключили от международной платежной системы SWIFT. Также от SWIFT в последнем (десятом) пакете санкций отключены Альфа-банк, Росбанк и банк "Тинькофф". Санкции, предусматривающие ограничения на проведение ряда операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития. Банки "Приморье" и "Уралсиб" сообщили о приостановке SWIFT-переводов.

Европа запретила импорт российской сталелитейной продукции и экспорт в РФ "предметов роскоши", перекрыла возможности для любых сделок с некоторыми государственными предприятиями, связанными с оборонно-промышленным комплексом, запретила въезд на свою территорию грузовиков из России и заход российских судов в свои порты. ЕС ввел запрет на импорт угля, калийных удобрений, цемента, икры и водки, а также покупку российской нефти. В Россию запретили поставлять оборудование для производства сжиженного газа. Западные страны наложили и другие запреты, в числе которых покупка и перевозка российских золота, химикатов и продукции машиностроения. Еще одной мерой, нацеленной на полную изоляцию российской экономики, стало введение потолка цен на нефть и нефтепродукты, россиянам запретили владеть в ЕС криптокошельками, а за обход санкций была введена ответственность.

Жизнь не терпит пустоты

Вслед за введенными ограничениями на внутреннем рынке последовали инфляционный всплеск, валютная волатильность и полный пересмотр большей части компаний деловой активности и дальнейшей бизнес-стратегии. По данным мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП; мониторинг есть в распоряжении ТАСС), наиболее негативным фактором, ограничивающим деятельность российских компаний в 2022 году, стало ухудшение условий поставки сырья и комплектующих. Тем не менее, как отмечают в РСПП, появившиеся ограничения на поставку оборудования, комплектующих и технологий вынудили компании в срочном порядке или искать новых поставщиков, или самим заняться производством импортозамещающей продукции. Особенно остро рынок отреагировал на изменившиеся условия в первом квартале 2022 года. Тогда 41,9% участников отметили, что пересмотр списка поставщиков из-за новых ограничений — главный приоритет для их компаний. К концу года доля этого варианта снизилась до 25,9%.

О намерении разработать программы по замещению импортной продукции сообщили более трети опрошенных.

"Мастера игры го учат, что на доске сражаются не две армии — черные и белые, а три. Помимо двух игроков на доске всегда присутствует пустота, и тот, кто умеет привлекать ее на свою сторону, — побеждает, — сказал ТАСС советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Евгений Тоневицкий. — Если смотреть по фактическим данным на декабрь 2022 года, из России ушло около 180 компаний, порядка 400 компаний прекратили свою деятельность или находятся в процессе остановки и выхода, а еще около 700 компаний приостановили в том или ином виде работу и анализируют возможные шаги. Одновременно более 1,5 тыс. компаний сохраняют активность на российском рынке, из них больше 300 ее даже увеличили".

Если посмотреть на страновую статистику "исхода" в процентном соотношении, то среди лидеров эксперт называет страны Балтии и Скандинавии (кроме Норвегии). "От 60 до 80% компаний из этих стран заявили о желании покинуть рынок, доля реально покинувших, однако, колеблется от 10 до 20%. К этой же группе неожиданно примыкает Австралия со своей 75-процентной долей — Россию решили покинуть 16 из 22 ее компаний. Правда, что подтолкнуло их к такому решению — санкции или драконовские логистические ограничения, введенные самой Австралией во время пандемии, — сказать сейчас трудно, — продолжает Тоневицкий. — Остаются же в основном компании, представляющие так называемые развитые экономики, — Германия, Франция, Южная Корея, Япония. Доля компаний из этих стран, заявивших об уходе, редко превышает 30%. При этом, например, ни одна южнокорейская компания из тех, что приостановили свою деятельность, так до сих пор и не ушла".

Почти 60% российских компаний в санкционных условиях нашли новых поставщиков сырья, показал опрос, проведенный РСПП осенью прошлого года. Большая часть из них — 68,6% — переключилась на российских производителей, а четверть стала закупать нужное им сырье преимущественно у новых зарубежных поставщиков из дружественных юрисдикций.

Ценности, освобожденные от корпоративного надзора

Очевидно, что на рынке сейчас возникают "пустоты" во многих нишах, которые можно и нужно использовать, считает Тоневицкий. В большинстве индустрий от микроэлектроники до станкостроения, пусть и не во всех сегментах, у России уже сегодня есть конкурентоспособные решения.

Чтобы лучше оценить потенциал будущего импортозамещения, собеседник агентства предлагает обратиться к теории культурных измерений Герта Хофстеде, одного из наиболее влиятельных социоэкономистов ХХ века. "Он описывал все нации по пяти характеристикам, но в данном контексте нас интересует так называемая шкала напористости, или маскулинности/феминности. "Маскулинные" страны более склонны к конвейерной работе, к выполнению запланированного от А до Я, тогда как "феминные", к которым относится и Россия, на первое место ставят взаимоотношения, культурные ценности, качество сервиса и услуг, — отметил он. — Это хорошо видно в тех отраслях, которые развивались в России с нуля — сервисы по доставке, каршеринг, онлайн-банкинг, — все они на голову превосходят любые существующие в мире аналоги и по цене для потребителя, и по возможностям, и по доступности".

В тех же отраслях, где во время распада Советского Союза в мире уже существовали индустриальные лидеры, они использовали опыт и ресурсы, чтобы, с одной стороны, навязать свои подходы, с другой стороны, убив конкуренцию, сделать свои ниши непривлекательными для российских предпринимателей, считает эксперт. "Если в 1990-е годы молодые и амбициозные менеджеры захватывали производство у красных директоров, то сейчас как раз директора и выкупают производства у иностранцев, — подчеркнул аналитик ЦСР. — Имея за плечами опыт и глубокое понимание индустрии, освобожденные от корпоративного надзора со стороны штаб-квартир, они имеют все возможности для неожиданных ходов и перезагрузок как отдельных предприятий, так и целых отраслей не только в России, но и в мире".

Адаптационные способности бизнеса: не сидеть сложа руки

Заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова, отвечающая за разработку макропрогноза, в интервью ТАСС рассказала, что результаты прошлого года кажутся более оптимистичными, чем представлялось большинству экспертов в апреле-мае. Она выделила в этом контексте несколько основных, сыгравших ключевую роль трендов.

Первый: те оперативные меры, которые были приняты правительством по поручению премьер-министра в марте-апреле на пике санкционного давления. Речь идет в том числе о мерах Центрального банка, который смог остановить панику на финансовом и валютном рынках, не допустить кризиса наличности и обеспечил бесшовный переход платежных систем. Внутри страны уход платежных систем в принципе никто не заметил, это отразилось только на внешних расчетах. "Да, был инфляционный всплеск в апреле-мае, локальный дефицит ряда товаров, но ситуация быстро была разрешена путем создания зеленого коридора для импорта, максимального ускорения всех процедур, — рассказала Крючкова. — Второй фактор, может быть, даже более значимый, это адаптационные способности бизнеса. И мы видим, что в этой ситуации бизнес — и малый, и крупный, и средний — не сидел сложа руки".

Предприниматели перенастраивали производственные цепочки, систему поставок, рынки и ориентацию на внутреннее производство. Именно гибкость бизнеса, по словам чиновницы, во многом позволила экономике адаптироваться.

Третьим фактором Крючкова обозначила стабильную макроэкономическую ситуацию и запас прочности, созданный в предыдущие годы. В том числе правила Центробанка, которые позволили разумно подходить к денежно-кредитной политике.

ВВП в токсичных условиях

ВВП России, которому в начале года предрекали двузначное падение, по итогам 2022 года снизился лишь на 2,1%. Согласно июльским ожиданиям Минэкономразвития, спад российского ВВП в 2022 году предполагался на уровне 7,8%. Банк России летом прошлого года оценивал показатель в 8–10%. Но, несмотря на токсичность доллара и евро и внутренние инвестиционные барьеры, правительству удалось сдержать падение — уже во второй половине года ведомства и регулятор скорректировали прогнозы в сторону улучшения.

"На самом деле результаты года существенно лучше, чем первоначально ожидалось экспертами. И не только теми, кто давал апокалиптические прогнозы по 10–20% спада, но и мы считали, что спад будет достаточно значительный, — рассказал ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. — Сейчас наша оценка, с учетом данных за декабрь, ВВП минус 2,2%. За счет чего? Во-первых, все-таки нефтяники сработали хорошо, объемы и добычи, и экспорта нефти рекордные: добыча — 534 млн т, экспорт 240–247 млн т при достаточно высоких ценах". Он напомнил, однако, что антироссийские санкции привели к переброске экспорта нефти в Индию, Китай и другие страны, возросли издержки, но пока на объемах экспорта это не сказалось. Резко упал экспорт газа. Но рекордные цены на газ — фактически около $870 в среднем за год при экспорте в дальнее зарубежье — обеспечили высокие экспортные доходы.

"Во-вторых, надо отдать должное, меры, которые принимались по поддержке кредитования бизнеса, ипотеки и доходов населения через выплаты многодетным, пособий мобилизованным, повышение денежного довольствия, позволили избежать существенного падения доходов населения, — продолжил Клепач. — Машиностроение просело в части автомобилестроения, но во втором полугодии и Камаз, и Автоваз начали увеличивать производство и во многом отыграли потери. В текущем году у них просто будет рост. Плюс оборонка наращивает обороты. Это существенно".

Дефицитная экономика как повод приложить усилия

Тем не менее Клепач указал, что последствия санкций есть и они, скорее всего, скажутся на экономике в текущем году. В то же время эксперт подчеркнул эффективность принятых правительством мер поддержки экономики и, что самое главное, способность бизнеса выдерживать испытания и держать удар.

Президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик убежден, что предприниматели — люди гибкие и адаптивные. А после опыта ковида, когда поменялись практически все нормы базовой жизни, дополнительными изменениями "не удивить". "Конечно, очень важно было обеспечить стабильность и устойчивость внутреннего рынка, особенно в первые несколько месяцев. Форсировать открытие новых логистических каналов, замещение выпавших из доступности компонентов производства, о чем мы все сегодня говорим и слышим. Но, как видите, прогнозы сокращения российской экономики все время пересматриваются в сторону ближе к зеленой зоне. Конечно, негативное влияние санкций очевидно, но мы справляемся в пределах нового порядка", — сказал Репик ТАСС. Он также добавил, что сейчас кризиса нет, сейчас есть дефициты.

"Кризис — это драматическое изменение внешних условий, которое не обойти. В ковид мы понимали, что не только на работу не можем попасть, мы даже из дома выйти не могли. Вот это кризис. И, самое главное, кризис — это когда ты не осознаешь, что с этим делать. Сейчас существует набор разных дефицитов: инфраструктурных, финансовых, логистических и т.д. Но на каждый вопрос есть какие-то ответы", — продолжил собеседник агентства.

Нынешние непростые условия, по его словам, компенсируются возвратом ресурсов в экономику, фокусом компаний на собственной капитализации. Поэтому текущая ситуация сложная, но она является своего рода вызовом — поводом приложить усилия, ресурсы и компетенции для того, чтобы найти оптимальные новые решения. "Может оказаться, что эти новые решения и будут залогом конкурентоспособности в любых условиях, даже если они вернутся к тем, которые у нас были год назад или три года назад. Но у нас уже будет набор новых возможностей, продуктов, мощностей, они могут быть задействованы независимо от того, какие сейчас существуют внешние ограничения", — отметил глава "Деловой России".

Любые изменения, особенно масштабные, любая трансформация — это угроза, но это и шанс, считает Репик. "Вопрос, что кто-то с этим вызовом справляется и умеет конвертировать его в свой успех, становится законодателем моды в своих направлениях деятельности, индустрии, а кто-то теряет накопления, привычные источники существования и уходит с рынка. Однако я уверен, что скоро появится много новых, мощных и успешных предпринимателей", — заключил он.

Европейские потери

Потери иностранных компаний, ушедших с российского рынка или ограничивших работу в России, с конца февраля 2022 года оцениваются в $200–240 млрд, показало осеннее исследование Центра стратегических разработок. Наиболее активно заявляли об уходе с российского рынка компании из Финляндии — страну решили покинуть 80% финских компаний, работавших в России, Дании — 73% и Великобритании — 35%. Среди компаний Австрии таковых относительно мало — Россию решили покинуть лишь 8% фирм из этой страны, это относится и к Японии — 14%, и к Швейцарии — 16%.

В ЦСР подсчитали, что о наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, однако в расчете на ВВП такие потери имеют наибольшее влияние на экономику Финляндии, Швеции, Великобритании и Дании. В отраслевом разрезе серьезный урон понес иностранный бизнес, работающий в отрасли нефти и газа, банковской сфере, автопроме и пищевой промышленности.

Еще в марте прошлого года генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым заявил, что европейские компании заинтересованы в том, чтобы как можно скорее продолжить работу в России. Гендиректор АЕБ тогда подчеркнул, что в нынешних реалиях принципиально важно "сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать".

В свою очередь, Кобяков напомнил, что именно бизнес-сообщество стало движущей силой в сторону смягчения санкций после 2014 года.

В середине февраля текущего года Тадзио Шиллинг, выступая в РСПП, заявил, что работа продолжается и на сегодняшний момент достаточно много иностранного бизнеса работает на территории России. "Мы в полной мере продолжаем работу. Мы очень благодарны за возможность участвовать во всех дискуссиях и на всех площадках, готовы выступить с позицией и интересами иностранного бизнеса, особенно того иностранного бизнеса, который на сегодняшний день продолжает работать. На самом деле очень много, кто продолжает работать на территории России, и мы как раз продолжаем с ними работать. И первая наша миссия — это помогать им выживать в существующих условиях. Мы видим, что географию никто не отменил, соседи — это соседи, и нам обязательно нужно сохранить открытыми каналы коммуникации", — подчеркнул глава АЕБ.

Елизавета Царицына