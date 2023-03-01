Войти
Интерфакс-АВН

Центральный военный округ провел учение с ударными вертолетами Ми-24 на Урале

200
0
0
Ударный вертолет Ми-24 ВКС РФ
Ударный вертолет Ми-24 ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Екатеринбург. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Учение с ударными вертолетами Ми-24 Центрального военного округа (ЦВО) прошло в Курганской области, сообщила пресс-служба ЦВО во вторник.

"Ми-24 пушечными ударами разбили патрульные подразделения "противника", контролировавшие территорию в районе выгодного рубежа, предотвратили подход резервных групп условного противника и поддержали наземные силы огнем с воздуха в ходе удержания занятой высоты", - говорится в сообщении.

Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих.

Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-24
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.06.2009
Окрыленный "Охотник"
10.03.2009
Армия в ловушке государственных цен
28.10.2008
"Вертолеты России" начинают серийное производство двухместных боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
30.09.2008
"Китоловы" пополнят арсенал сухопутных войск
13.08.2008
ВВС России: высокой мерой боя
11.02.2008
Центр боевого применения армейской авиации в Тверской области получил два первых вертолета Ми-28Н
22.01.2007
Ночной охотник усилит армию. Главком ВВС выбрал для перевооружения вертолет Ми-28Н
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество