Центральный военный округ провел учение с ударными вертолетами Ми-24 на Урале

Екатеринбург. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Учение с ударными вертолетами Ми-24 Центрального военного округа (ЦВО) прошло в Курганской области, сообщила пресс-служба ЦВО во вторник.

"Ми-24 пушечными ударами разбили патрульные подразделения "противника", контролировавшие территорию в районе выгодного рубежа, предотвратили подход резервных групп условного противника и поддержали наземные силы огнем с воздуха в ходе удержания занятой высоты", - говорится в сообщении.

Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих.

Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире.