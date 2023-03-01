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РИА Новости

В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы

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Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте)
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте).
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Часть компонентов снарядов, примененных против ВС России на Украине, выпустили в Чехии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Часть компонентов боеприпасов термического действия, примененных против российских войск на Украине, была произведена в Чехии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине.

По его словам, развернутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. Кроме того, аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну – производителя.

"Так, например, широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии", - рассказал Кириллов.

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