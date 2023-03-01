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ТАСС

Йеллен поддержала принятие МВФ новой программы помощи Украине к концу марта

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен.
Источник изображения: peopletalk.ru

Министр финансов США провела встречу с украинским коллегой Сергеем Марченко в Киеве

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник в Киеве на встрече со своим украинским коллегой Сергеем Марченко выступила в поддержку принятия Международным валютным фондом (МВФ) к концу марта новой программы помощи Украине. Об этом сообщила по итогам переговоров пресс-служба американского Минфина.

"Министр подтвердила поддержку полностью финансируемой и должным образом обусловленной программы МВФ к концу марта", - сказано в сообщении. Помимо этого, Йеллен выразила поддержку созданию межведомственной координационной платформы доноров для Украины, чтобы помочь Киеву "вместе с его международными партнерами решать краткосрочные задачи восстановления и [удовлетворять] будущие потребности" Украины на этом направлении.

Глава американского Минфина также заверила Марченко в том, что "США по-прежнему решительно поддерживают" Киев, и "приветствовала действия украинского правительства" по обеспечению сохранности экономической помощи, предоставляемой Вашингтоном.

В феврале МВФ заявил, что достиг договоренности с представителями Украины относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны. Процесс выдачи кредитов Киеву усложняется тяжелой финансовой ситуацией на Украине, а также трудностями, с которыми страна может столкнуться при возврате средств, предоставленных МВФ. Тем не менее фонд уже выделил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования, а также инициировал четырехмесячную программу помощи в декабре 2022 года с целью укрепить украинскую экономику и подготовить ее к получению более крупного кредита. 

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
США
Украина
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