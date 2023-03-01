ВВС Украины с 1991 года не получали новых самолетов

ЦАМТО, 28 февраля. Военно-воздушные силы Украины с 1991 года не получили ни одного нового самолета. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 27 февраля советник командования украинских ВВС Юрий Игнат.

Ранее Ю.Игнат заявлял, что для обеспечения контроля украинского воздушного пространства необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16.

Как напоминает "РИА Новости", президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. На что глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что вопрос о поставках не снят с повестки дня.

"К сожалению, мы не получили ни одного нового самолета с 1991 года, если быть откровенным. Не все делалось для войск, особенно для воздушных сил. Фактически мы имеем самый "свежий" самолет Су-27 1991 года", – сказал Ю.Игнат в эфире телеканала "Рада".