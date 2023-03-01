Lockheed Martin передала первый C-130J-30 "Супер Геркулес" ВВС Индонезии

ЦАМТО, 28 февраля. Корпорация Lockheed Martin объявила о состоявшейся 21 февраля в Мариетте (шт.Джорджия) церемонии передачи командованию ВВС Индонезии первого (из пяти заказанных) самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

C-130J-30 (серийный номер A-1339) получил малозаметную серую окраску, отличающуюся от стандартной камуфляжной окраски C-130 ВВС Индонезии. Как планируется, самолет вылетит из США 28 февраля и прибудет в Индонезию 6 марта.

Как заявлено, новые самолеты C-130J-30 будут отличаться увеличенной грузоподъемность, скоростью, дальностью полета, мощностью двигателей и более низкими эксплуатационными расходами по сравнению с устаревшими C-130. Новые C-130J-30 расширят возможности ВВС Индонезии по перевозке войск и грузов, а также взаимодействию с союзниками.

ВС Индонезии эксплуатируют C-130, начиная с 1960-х годов, используя парк самолетов "Геркулес" в т.ч. для доставки гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также в миротворческих операциях.

C-130J "Супер Геркулес" были приобретены 26 операторами в 22 странах. На сегодняшний день корпорация Lockheed Martin поставила заказчикам более 520 самолетов C-130J.

Как сообщал ЦАМТО, прямой коммерческий контракт на поставку ВВС Индонезии пяти самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. Ни одна из сторон официально не разглашала информацию о заказе. Самолеты войдут в состав 31-й авиационной эскадрильи, размещенной на базе ВВС "Халим Перданакусума" в Джакарте.

В настоящее время на вооружении ВВС Индонезии имеется около 20 самолетов C-130, большинство из которых представляют собой самолеты C-130B, приобретенные в 1960-х годах. Покупка пяти новых C-130J-30 позволит заменить часть устаревших C-130B.

Выкатка первого самолета C-130J-30, предназначенного для ВВС Индонезии, состоялась в августе 2022 года. Первый испытательный полет самолет совершил 27 октября 2022 года. Как заявлено, поставка оставшихся четырех самолетов будет завершена до 2024 года.

Ожидается, что в перспективе ВС Индонезии разместят дополнительный заказ на поставку C-130J. Учитывая удаленность многих островов, регулярно происходящие извержения вулканов, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, возможность эффективного выполнения воздушных перевозок жизненно важна для вооруженных сил Индонезии.

C-130J-30 "Супер Геркулес" с удлиненным фюзеляжем (на 4,6 м длиннее C-130), обеспечивает перевозку на 30% больше пассажиров и грузов, на 50% больше парашютных грузовых систем (CDS), на 44% больше десантников. При этом расход топлива снижен на 14%, а дальность полета увеличена на 20%.

По данным Lockheed Martin, C-130J может достичь начальной крейсерской высоты полета 7880 м (26000 футов) менее чем за 14 мин. Самолетам C-130H более раннего поколения требуется 22 мин. для достижения начальной крейсерской высоты 6970 м (23000 футов). Длина разбега C-130J составляет 590 м (1950 футов) по сравнению с 910 м (3000 футов) у C-130H.