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Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023

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<strong>Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023</strong>
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023.
Источник изображения: invoen.ru

Крупнейшее итальянское судостроительное предприятие Fincantieri представило на выставке NAVDEX 2023 в Абу-Даби модель легкой подводной лодки S800. Тот факт, что итальянский судостроитель впервые демонстрирует модель на Ближнем Востоке, показывает растущий интерес к небольшим и компактным пилотируемым и беспилотным боевым платформам в регионе. Циклически такой интерес проявлялся и в прошлом. 

Как сообщается, легкая подводная лодка S800 разработана с учетом всех основных требований для выполнения задач в прибрежной среде и в то же время обеспечивает сопоставимые характеристики с обычными ПЛ, действующими в открытых водах на глубине более 250 м.

Модель S800, спроектирована на основе концепций, опыта и технологий, разработанных в рамках программ U212 и U212NFS, а также небольших платформ, предусмотренных Fincantieri для работы на мелководье. Изделие отличается компактной конструкцией, общей длиной 51 м, диаметром прочного корпуса 4,80 м и общей высотой (включая мачту) 10 м. Водоизмещение в надводном и подводном положении - 750 и 850 тонн, соответственно. Лодка имеет автоматизированную систему управления с четырьмя кормовыми "X" рулями и расположенными в носовой части корпуса гидропланами, что позволяет ПЛ выполнять очень сложные маневры и следовать контуру морского дна.

Легкая подводная лодка S800. Эскиз конструкции


Легкая подводная лодка S800 оснащена воздухонезависимой (Air Independent Propulsion, AIP) дизель-электрической силовой установкой. В её составе 12-цилиндровый дизельный двигатель V-batt с турбонаддувом, синхронный генератор и электродвигатель, а также два блока батарей и два модуля топливных элементов с максимальной выходной мощностью 70 кВт каждый. Силовая установка передает крутящий момент на группу гребных винтов диаметром 3 м,

По данным производителя, внедрение установки AIP на небольших подводных платформах обеспечивает «очень высокую подводную автономность», которая, предположительно, составит семь суток патрулирования. В то же время чрезвычайно тихая работа системы топливных элементов гарантирует сведение акустической сигнатуры к минимуму.

При рабочей глубине 250 м и максимальной подводной скорости более 15 узлов дальность хода под водой на батареях на скорости 4,5 узла составит 200, а на той же скорости, но с задействованием AIP – 700 морских миль. При этом, с трубкой и батареями дальность хода составит 4500 морских миль. Экипаж корабля включает 18 человек и позволяет транспортировать команду из восьми операторов сил специальных операций.

Fincantieri продвигает легкую подводную лодку S800 с боевой системой, основанной на четырех многофункциональных консолях (три предназначены для боевой системы, а одна – для управления платформой) и набором гидролокаторов. Последние включают пассивную фланговую ГАС, пассивную ГАС с цилиндрической решеткой, активную ГАС, активную ГАС для обхода препятствий, а также пассивный гидролокатор с цилиндрической решеткой для перехвата.

Модель ЛПР S800 на выставочном стенде Fincantieri


В комплект сенсоров также входят ударный перископ, поисковая оптико-электронная мачта, мачты связи и навигационной РЛС, комплект средств РЭБ с антенной RESM на перископе, а также подводный телефон и систему противодействия торпедам.

Боезапас легкой подводной лодки S800 с пятью пневматическими торпедными аппаратами состоит из пяти тяжелых торпед в пусковых установках и четырех плюс одна в торпедном отсеке. Это позволяет разместить максимум девять (плюс один) единиц оружия. Ожидается, что последними станут торпеды тяжелого веса Leonardo Black Shark Advanced (BSA).

По утверждению специалистов Fincantieri, благодаря своим размерам и характеристикам корпуса ЛПЛ S800 является наиболее подходящим средством для поддержки миссий спецназа. Она обеспечивает возможность выхода и приема двух подводных средств передвижения в ходе полностью секретных операций.

По материалам ресурса edrmagazine.eu

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Leonardo
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