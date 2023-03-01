Американский эксперт рассказал об истории появления проекта перспективного стелс-бомбардировщика B-21 Raider

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В настоящее время в США продолжаются работы над созданием перспективного бомбардировщика B-21 Raider, обладающего повышенной скрытностью. Но история работы над проектом бомбардировщика уходит в эпоху холодной войны. Еще в 1970-е годы компания Northrop вступила в конкурентное противостояние с другим гигантом американской оборонной промышленности Lockheed за правительственный контракт на создание первого в мире самолета-невидимки.

Как пишет американский исследователь Филипп Хэндлман, сам летчик и авиационный фотограф по профессии, обе компании добились значительных успехов в разработке технологии малозаметности. Но администрация США в конечном итоге остановила свой выбор на проекте Lockheed, по которому был создан штурмовик F -117 Nighthawk, выпускавшийся до 1990 года.

Однако компания Northrop сделала определенные выводы и представила свои проекты на конкурсе Advanced Technology Bomber (ATB). Затем был создан проект первого бомбардировщика-невидимки.

Главная идея заключалась в том, чтобы сделать самолет таким же как естественная форма крыла птицы. Идея летающего крыла была озвучена еще в 1940-е годы, но затем от реализации этой концепции отказались, чтобы вернуться к ней спустя тридцать с лишним лет.

К тому времени, когда Northrop возродила летающее крыло, появились электродистанционные системы управления полетом и системы повышения устойчивости. В 1979 году пожилой Джек Нортроп все же смог познакомиться с моделью самолета В-2, который реализовал его идеи.

Менее чем через год после того, как основатель компании увидел реализацию своей мечты, он скончался. Прошло еще несколько десятилетий после его смерти, и сейчас американская компания Northrop на основе синтеза уже имеющихся наработок и передовых технологий создает перспективный бомбардировщик В-21.