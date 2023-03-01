Войти
Военное обозрение

Американский эксперт рассказал об истории появления проекта перспективного стелс-бомбардировщика B-21 Raider

211
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время в США продолжаются работы над созданием перспективного бомбардировщика B-21 Raider, обладающего повышенной скрытностью. Но история работы над проектом бомбардировщика уходит в эпоху холодной войны. Еще в 1970-е годы компания Northrop вступила в конкурентное противостояние с другим гигантом американской оборонной промышленности Lockheed за правительственный контракт на создание первого в мире самолета-невидимки.

Как пишет американский исследователь Филипп Хэндлман, сам летчик и авиационный фотограф по профессии, обе компании добились значительных успехов в разработке технологии малозаметности. Но администрация США в конечном итоге остановила свой выбор на проекте Lockheed, по которому был создан штурмовик F -117 Nighthawk, выпускавшийся до 1990 года.

Однако компания Northrop сделала определенные выводы и представила свои проекты на конкурсе Advanced Technology Bomber (ATB). Затем был создан проект первого бомбардировщика-невидимки.

Главная идея заключалась в том, чтобы сделать самолет таким же как естественная форма крыла птицы. Идея летающего крыла была озвучена еще в 1940-е годы, но затем от реализации этой концепции отказались, чтобы вернуться к ней спустя тридцать с лишним лет.

К тому времени, когда Northrop возродила летающее крыло, появились электродистанционные системы управления полетом и системы повышения устойчивости. В 1979 году пожилой Джек Нортроп все же смог познакомиться с моделью самолета В-2, который реализовал его идеи.

Менее чем через год после того, как основатель компании увидел реализацию своей мечты, он скончался. Прошло еще несколько десятилетий после его смерти, и сейчас американская компания Northrop на основе синтеза уже имеющихся наработок и передовых технологий создает перспективный бомбардировщик В-21.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-117
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
19.07.2021
"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
12.04.2021
"Невидимый и точный": Россия определилась с главной ударной силой
04.08.2020
Сокращение расходов США на оборону требует нового подхода к оценке систем вооружений
02.12.2019
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
19.05.2008
"Локхид Мартин" рассчитывает на продажу ракет JASSM зарубежным заказчикам
17.03.2008
Невидимка прошлого века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество