В Турции объяснили, почему сорвался Договор СНВ. Виновата не Россия

Cumhuriyet: США создали глобальную систему, исключающую безопасность в Европе

США сами спровоцировали срыв ДСНВ-III, пишет Cumhuriyet. Построение архитектуры контроля над вооружениями, отвечающей интересам России, им невыгодно. Поэтому сегодня у мира есть только один вариант: создать новую модель безопасности, которую предлагают Пекин и Москва, считает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в ДСНВ-III.

США, ЕС и НАТО расценили решение российского лидера как "крах всей архитектуры контроля над вооружениями".

Но то, что они называют "крахом" этой архитектуры, на самом деле является результатом усилий США по вытеснению России из архитектуры европейской безопасности. Не осознавая этого, невозможно понять ни сегодняшнее решение Путина, ни вчерашнее представление Трампа, которое довело ДСНВ до срыва, ни вообще происходящее на Украине.

Американская система отсутствия безопасности

США, противостоящие Евразии, стремятся сохранить свое господство над Европой, удерживая Россию за пределами архитектуры европейской безопасности и на деле разрывая российско-германские связи.

Вот почему продолжается расширение НАТО с прицелом на Россию.

Когда просьба России заключить с США и НАТО соглашение о гарантиях безопасности в декабре 2021 года осталась без ответа, Путин начал военную операцию на Украине, чтобы остановить США, которые решили строить систему безопасности, не учитывающую интересы Москвы.

Поэтому, если бы предложенное Россией США создание единой системы безопасности удалось осуществить, то сегодня процесс развивался бы иначе. Однако американский империализм нацелен на формирование не единой системы безопасности, а модели отсутствия безопасности, при которой США будут держать Европу под контролем, теснить Россию и сдерживать Китай в Азии.

Китайская инициатива глобальной безопасности

В противовес этой архитектуре безопасности, которую США пытаются построить для реализации собственных интересов, Китай 21 апреля 2022 года выдвинул инициативу глобальной безопасности:

— безопасность должна обеспечиваться совместными усилиями;

— необходимо уважение суверенитета и территориальной целостности: вмешательство во внутренние дела других стран должно прекратиться, нужно уважать предпочтение других государств относительно социальной системы;

— в основу должен быть положен принцип неделимости безопасности: необходимо придерживаться подхода, не допускающего построения собственной безопасности за счет безопасности других;

— необходимо искать мирное решение кризисов и отменять односторонние санкции;

— необходимо вместе бороться с такими глобальными проблемами, как терроризм и климат.

Накануне Китай также опубликовал концептуальный документ инициативы глобальной безопасности. Таким образом, пекинская администрация призывает мир "следовать новому пути построения безопасности, основанному на диалоге вместо конфронтации, партнерстве вместо союза, взаимовыгодных отношениях вместо игры с нулевой суммой".

Единственный вариант

Следовательно, мы имеем дело с двумя концепциями безопасности:

1. США пытаются построить безопасность с возможностью защищать свои империалистические интересы, обеспечив существование порядка с установленными ими самими правилами. А это подразумевает отсутствие безопасности значительной части остального мира во имя безопасности США и горстки их союзников.

2. При этом развивающийся мир во главе с Китаем предлагает единую глобальную безопасность, которая принимает в качестве базового принципа "подход, не допускающий построения собственной безопасности за счет безопасности других, то есть концепцию неделимой безопасности".

Как видно, на самом деле у мира только один вариант.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)