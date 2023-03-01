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ТАСС

В заливе Петра Великого корвет "Совершенный" провел артиллерийские стрельбы

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Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ
Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Роль "противника" на учениях выполнял морской щит-мишень

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Экипаж корвета "Совершенный" Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого в Приморье провел артиллерийские стрельбы, уничтожив "вражеский" корабль, направлявшийся к российским водам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

"По легенде учения, боевые расчеты корвета обнаружили корабль условного противника, идущий курсом к территориальным водам Российской Федерации. После попытки экипажа корвета "Совершенный" установить связь с предполагаемым нарушителем "противник" условно применил по кораблю Тихоокеанского флота ракетное оружие. После обнаружения ракетного пуска расчеты противовоздушной обороны корвета взяли на сопровождение воздушную цель и уничтожили ее с помощью артиллерийской установки АК-630М", - сообщила пресс-служба.

В ходе учений личный состав корвета отработал на практике полный комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех. После входа корабля условного противника в зону поражения корабельной артиллерии он был уничтожен расчетами 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190.

Роль "противника" выполнял морской щит-мишень. Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота. 

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
ТОФ
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