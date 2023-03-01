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РИА Новости

Источник: российский спецназ применил новую систему с дронами-камикадзе

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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Российский спецназ при штурме позиций ВСУ применил новую систему с дронами-камикадзе

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Подразделения российского спецназа применили в зоне спецоперации для штурма украинских позиций новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа", - рассказал собеседник агентства.

Комплекс, по его словам, позволяет командиру подразделения указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками, в эту точку дрон может добраться в полностью автоматическом режиме.

Как уточнил источник, в новой системе с помощью нашлемных камер бойцов, ведущих бой, и камер разведывательных беспилотников собирается информация о местности и противнике. Затем на основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На этой модели отмечаются как в автоматическом режиме, так и в ручном – самими бойцами – позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели для поражения врага осколочно-фугасным зарядом.

В комплексе применяются дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности, уточнил собеседник. "Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий", - добавил он.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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