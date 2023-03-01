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ТАСС

Передача сторожевика "Неустрашимого" в состав Балтфлота может быть перенесена на месяц

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СКР «Неустрашимый».
СКР «Неустрашимый».
Источник изображения: ТАСС

На корабле возникли проблемы с турбиной

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Передача сторожевого корабля (СКР) "Неустрашимый" в боевой состав Балтийского флота после ремонта и модернизации может быть перенесена на месяц. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"У не самого молодого СКР то и дело возникают проблемы, и, в частности, с турбиной. Корабелы Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь" работают над устранением замечаний, выявленных со стороны военных, поэтому его передача может быть перенесена на месяц-другой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее ожидалось, что "Неустрашимый" вернется после ремонта и модернизации в боевой состав Балтфлота в феврале.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

16 января в пресс-службе Балтфлота сообщили, что командующий флотом адмирал Виктор Лиина провел на борту "Неустрашимого" показные учения по подготовке корабля к бою и походу.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2022 года "Неустрашимый" завершил плановый ремонт и модернизацию на ПСЗ "Янтарь". На судоверфи были выполнены работы по дооснащению корабля современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств борьбы за живучесть, радиационной, химической и биологической защиты, а также комплексов связи.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач. 

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  • В новости упоминаются
Проекты
11540 Ястреб
БФ
Военные учения
ЯО
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