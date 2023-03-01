Бронехлам, выпущенный в начале 70-х, доверили украинцам в Британии

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Старые бронетранспортеры FV432 используются британскими инструкторами в ходе подготовки экипажей украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает проект "РГ:русское оружие".

Они засветились на одном из военных полигонов, где хорошо видны ходовой тренажер механиков-водителей танков Challenger 2 DTT, а также 155-мм самоходные артиллерийские установки AS-90.

Такие БТР выпускались в конце 60-х годов и до 1971 года на экспорт не поставлялись. Все дело в том, что тактико-технические характеристики уступали многим зарубежным образцам, вроде американских М113 или советских БТР-50.

Возможно, все эти морально и технически устаревшие изделия компании GKN Sankey со временем полностью бы утилизировали, если бы Лондон не решил стать спонсором последователей гитлеровских коллаборационистов.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Экипаж FV432 насчитывает два человека. Еще десять помещаются в десантном отделении. Для огневой поддержки применяется 7,62-мм пулемет L7 GPMG. Максимальная толщина брони - 12 мм.

240-сильный двигатель Rolls-Royce K60 является многотопливным. Масса базового образца - 15700 кг.

Максимальная скорость по шоссе - 52 км/ч. Машина лишена такой опции, как возможность преодоления водных преград.

Сообщалось, что ВСУ получат применявшуюся в Ираке модернизированную версию, получившую обозначение Bulldog. У нее усилили бронирование днища, сделав БТР более не уязвимым к поражающим факторам самодельных взрывных устройств. На переднюю и бортовые проекции стали навешивать динамическую защиту израильского производства. Повысили мощность двигателя, что сказалось на характеристиках подвижности. Появилась дистанционно-управляемая пулеметная установка. Однако, отмечается, что увеличившаяся масса ухудшила проходимость.