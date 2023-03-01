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ТАСС

Иностранные заказчики повысили интерес к АК-12 на фоне результатов его применения в СВО

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Автомат концерна "Калашников" АК-12
Автомат концерна "Калашников" АК-12.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 28 февраля. /ТАСС/. Иностранные заказчики повысили свой интерес к автомату АК-12 на фоне результатов его реального применения в спецоперации на Украине. Об этом ТАСС на международной выставке IDEX-2023 сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"С 2019 года АК-12 стал основным общевойсковым автоматом российской армии. Тот объем поставок, который сейчас осуществляется в интересах Министерства обороны и изменяется по результатам реальной эксплуатации, в большей мере привлекает иностранных заказчиков. Потому что это реальные образцы, которые проходят эксплуатацию не в региональных событиях, а в конфликте между технически оснащенными армиями", - сказал он.

Как подчеркнул Уржумцев, концерном на базе АК-12 разработана линейка оружия под боеприпасы калибров стандарта НАТО 5,56x45 мм и 7,62x51 мм, а также распространенного в странах Ближнего Востока 7,62x39 мм.

Разработанный концерном "Калашников" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм, обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Он имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Оружие оснащено высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором (ДТК) с креплением байонетного типа, которое позволяет при необходимости быстро отсоединить ДТК, а благодаря устройству дула автомата на него можно поставить приборы малошумной и беспламенной стрельбы.

В июле 2022 года генеральный директор "Калашникова" Владимир Лепин сообщал, что концерн усовершенствовал АК-12 на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходила в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещалась в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представили более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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