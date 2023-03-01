Сроки запуска "Луны-26" и "Луны-27" уточнят по результатам выпуска техпроектов

Как сообщили в Роскосмосе, проекты будут разработаны в 2023-2024 годах.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сроки запуска миссий "Луна-26" и "Луна-27" будут уточнены на основе технических проектов, которые будут разработаны и выпущены в 2023-2024 годах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В период с 2023 по 2024 годы в рамках работ по созданию космических комплексов с космическими аппаратами "Луна-26" и "Луна-27" планируется разработка и выпуск технических проектов <…>. По результатам выпуска технических проектов будут уточнены сроки запуска космических аппаратов", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, техническое проектирование необходимо в том числе для обеспечения импортонезависимости.

В то же время на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН в качестве сроков запуска "Луны-26" указан 2027 год, "Луны-27" - 2028 год.

В сентябре прошлого года руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов сообщил ТАСС, что запуск аппаратов "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" могут перенести на срок до двух лет из-за импортозамещения. Миссия "Луна-26" должна была быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году. В числе основных задач орбитального аппарата "Луна-26" глобальное картографирование минералогического состава Луны, топография поверхности спутника. Научная задача "Луны-27" заключается в бурении лунного грунта на глубину до двух метров и взятие соответствующих проб, полученные образцы планируется изучить на месте.