Запад убежден в своей победе над Россией. Это погубит его авторитет

Amgreatness: Запад подрывает свой авторитет уверенностью в победе над Россией на Украине

Хотя Запад полностью уверен в своей победе на Украине, Россия и её глобальные партнеры видят ситуацию иначе, пишет American Greatness. Признаков поражения Москвы нет. Конфликт по-прежнему длится и подрывает авторитет западной элиты, подчеркивает автор статьи.

В то время как американцы и европейцы как никогда убеждены в справедливости своего дела, Россия и ее ключевые глобальные партнеры видят события на Украине в совершенно ином свете.

Украинский конфликт, который Запад помог организовать, длится уже второй год. Однако, несмотря на "победное" рекламное блицтурне Джо Байдена в Киев, наполненное самовосхвалениями американского президента, никаких признаков надвигающегося западного триумфа не просматривается. Россия продолжает наращивать силы для возобновления наступления, а отдельные украинские вспышки контрнаступлений явно застопорились. Грядет долгая изматывающая борьба на истощение.

Общие издержки конфликта на Украине до сих пор не поддаются подсчету. Однако мы можем говорить о 113 миллиардах долларов американской помощи и европейской поддержке на сумму свыше 50 миллиардов долларов, примерно ста тысячах военных жертв, восьми миллионах беженцев, огромном ущербе внутри самой Украины (оценивается более чем в 350 миллиардов долларов), десятках тысяч убитых и раненных мирных жителей. Кроме того, десятки миллионов людей по всему миру столкнулись с растущей нехваткой продовольствия, из-за санкций оказалось потеряно экономическое производство на триллионы долларов, а цены на энергию подскочили.

Эти затраты подсчитать легче всего. Но что более неосязаемо и, несомненно, более серьезно в долгосрочной перспективе, так это нарастающее чувство обреченности и угрозы, которое теперь преследует большую часть мира, когда Россия и Запад все ближе подходят к возобновлению холодной войны. И это в лучшем случае. В худшем – нам грозят третья мировая война и ядерный Армагеддон.

Запад проявил шокирующее неблагоразумие, когда взял на себя все эти риски и возложил на свои плечи это тяжкое бремя. Грубые сравнения Владимира Путина с Гитлером не могут скрыть тот факт, что в недавнем прошлом агрессия и бесчеловечность практиковались в гораздо больших масштабах (вспомните, например, "Африканскую мировую войну" в Конго). При этом США, НАТО и ЕС не удосужились продемонстрировать по отношению к этим трагедиям хотя бы толику того возмущения, которое они обратили теперь на Путина и Россию. Зачастую они не проявляли к ним даже поверхностного интереса. Более того, до начала военных действий Украина была коррумпированной бедной страной на дальней окраине геополитического ядра Европы. Все считали, что она не имеет права на членство ни в ЕС, ни в НАТО. Таким образом, украинский casus belli был и остается странным выбором Запада, который может повлечь за собой третью мировую войну. Особенно с учетом того, насколько неочевидную важность имеет или имела Украина для Запада, если не считать тех редких моментов, когда она выступала захолустным торговым партнером, наравне с Бангладеш и Нигерией.

Несмотря на кажущуюся иррациональность огромных военных и экономических обязательств, взятых Россией, Соединенными Штатами и Европой в связи с украинским конфликтом, обе стороны склонны неумолимо повышать ставки, отметая все без исключения предложения мира или компромисса. Западная пропаганда уверяет нас, что российская армия близка к уничтожению, что российская экономика "разорвана в клочья" и что Владимир Путин обязательно будет свергнут собственным народом. Иными словами, конфликт не может не закончиться полной победой хороших парней, то есть нас (и, только во вторую очередь, наших послушных марионеток). Грядущий триумф настолько ощутим, что его уже можно увидеть на самодовольных лицах многих западных политиков и "говорящих голов". Довольно разумное замечание о том, что, если все или большая часть из этого действительно произойдет, Россия мало что потеряет, нанеся ядерный удар по Украине, вызывает еще больше размахиваний руками и самоуверенности. "Ну, уж тогда мы заставим их заплатить!" И куда это все ведет?

Но в России пропагандисты работают ничуть не меньше и не хуже, чем на Западе. Самые последние данные, которые у нас есть, указывают на то, что поддержка СВО среди российских граждан практически не изменилась с момента ее начала, несмотря на тот факт, что русские теперь понимают, что битва будет более продолжительной и дорогостоящей, чем предполагалось вначале. Более того, рейтинг Путина не падает, а растет. Не подвергает ли себя персональным рискам то небольшое количество россиян, которое протестует против спецоперации? Подвергает, и прежде всего речь идет о риске обратить на себя явно выраженное гневное публичное презрение, которое простые россияне изливают на этих диссидентов по мере того, как страна сплачивается вокруг флага и готовится к тому, что ее лидер называет экзистенциальной борьбой против западного "империализма" и "фашизма".

Совершенно неудивительно то, что западные политики и лидеры общественного мнения не могут диктовать россиянам свою точку зрения. Но гораздо более удивительной становится их неспособность точно измерить или разумно управлять мнением мирового сообщества. В Китае, например, 79% опрошенных в декабре-январе считают Россию "союзником" или "необходимым партнером", и только 20% видят в ней "соперника" или "противника". Соответствующие цифры в Соединенных Штатах составляют 14% и 71% соответственно: почти полная противоположность.

Однако наша неспособность распространять любимый Западом нарратив о российско-украинском конфликте выходит далеко за рамки Китая. В Индии 80% жителей рассматривают Россию как "союзника" или "необходимого партнера", как и 69% граждан Турции (страна, кстати, входит в НАТО). Тот же опрос показывает, что международное сообщество крайне скептически относится к заявлениям Запада о том, что он борется (правда, чужими руками) на Украине за "демократию". Вместо этого преобладает мнение, что навязчивое участие США и Запада в конфликте вызвано гегемонистскими амбициями Америки и ее стремлением к "доминированию". И даже представление о том, что нынешний конфликт "обнажил слабость России", которое является почти всеобщим на Западе, разделяет далеко не все мировое сообщество.

Ключевым выводом здесь должно быть то, что, хотя американцы и европейцы более чем когда-либо убеждены в справедливости своего дела и в неизбежности своей победы на Украине (в сочетании, конечно, с их железной решимостью не воевать впрямую самим), Россия и ее главные глобальные партнеры видят разворачивающиеся события совсем в другом свете. Пока это положение дел сохраняется и пока у них есть средства противостоять натиску Запада, мы можем ожидать, что этот конфликт будет продолжаться, безжалостно поглощая военные и экономические ресурсы России, Украины и Запада. Такая международная ситуация неуклонно подрывает авторитет и легитимность западной элиты на мировой арене.

Нам повезет, если в результате украинского конфликта будет уничтожен только глобальный порядок, в котором доминирует Запад. Гораздо большая опасность заключается в том, что новая мировая война может поставить под угрозу само существование России и Запада, не говоря уже о таких странах, как Китай и Индия, которые в данный момент просто предвзято наблюдают за западными выходками и не верят в западные заявления по Украине. Конечно, фактом остается то, что им еще предстоит недвусмысленно повернуться против Запада, но мы не должны питать иллюзий, что они находятся или когда-либо будут "с нами".

Наоборот, это мы, и только мы, должны будем дать отпор "разбушевавшимся полчищам русских варваров". А может, нам лучше сесть и поговорить с ними, как мы это делали в былые времена?

Автор: Николас Вадди (Nicholas Waddy), адъюнкт-профессор истории в Государственном колледже Альфред (Alfred State College), Нью-Йорк.